Napeto bo: dvoboj, ki ga bo verjetno spremljala vsa Srbija

Prva bosta na igrišče stopila Srb Novak Đoković in Poljak Hubert Hurkacz, ki na turnirju nastopa kot prva rezerva, potem ko se je zaradi poškodbe umaknil Grk Stefanos Cicipas. Igralca se že dobro poznata, saj sta odigrala šest medsebojnih dvobojev. Statistika je povsem na strani 36-letnega Beograjčana, ki je do zdaj dobil vse medsebojne dvoboje. Novak je vajen velikih dvobojev in igranja pod pritiskom. V tem dvoboju je favorit. Eden najboljših igralcev vseh časov ima doma ogromno navijačev, zato verjetno ni dvoma, da bodo vsi priklenjeni pred televizijske zaslone.

V zeleni skupini so se stvari precej zapletle, potem ko je Nole zadnji dvoboj s Sinnerjem izgubil. Poraz je športno priznal. "Treba mu je samo čestitati. Odigral je fantastičen dvoboj. To sem mu povedal na mreži. Mislim, da je v najpomembnejših trenutkih igral svoj najboljši tenis. Povsem si je zaslužil to zmago," je po dvoboju dejal 36-letni Beograjčan, ki je izgubil prvič po 16. juliju. Takrat ga je v finalu Wimbledona premagal Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner ima zelo dobro izhodišče. Foto: Reuters

Zvečer še dvoboj nove generacije

V večernem dvoboju se bosta udarila Italijan Jannik Sinner in Danec Holger Rune, igralca nove generacije. Prvi lahko malo lažje diha, saj ima na svojem računu dve zmagi, Rune pa ima eno zmago in en poraz. Do zdaj sta odigrala le en cel dvoboj. Letos v Monte Carlu je bil boljši Rune.

V zeleni skupini tako še ni odločeno, kdo se bo uvrstil v polfinale. Možnosti je kar nekaj:

Updated Green Group scenarios pic.twitter.com/ZQvOrDPtvO — Mario Boccardi (@marioboc17) November 14, 2023

Skupinski del, zelena skupina Jannik Sinner (Ita, 4) - Holger Rune (Dan, 8) Novak Đoković (Srb, 1) - Hubert Hurkacz (Pol, 9)

Zelena skupina Jannik Sinner (Ita, 4) 2 zmaga – 0 porazov

Novak Đoković (Srb, 1) 1 – 1

Holger Rune (Dan, 8) 1 – 1

Hubert Hurkacz (Pol) 0 - 0

Stefanos Cicipas (Grč, 6) 0 – 2

Rdeča Skupina Danil Medvedjev (Rus, 3) 1 zmaga – 0 porazov

Aleksander Zverev (Nem, 7) 1 - 0

Carlos Alcaraz (Špa, 2) 0 - 1

Andrej Rubljov (Rus, 5) 0 – 1

