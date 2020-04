München vztraja pri terminu 2022 za združena evropska prvenstva

Svetovni koledar športa v letih 2021 je doživel nekakšno verižno reakcijo prestavljanja dogodkov, saj mednarodne športne zveze zdaj iščejo nadomestne termine za svoja tekmovanja prihodnje leto.

Takoimenovani European Championships zaenkrat trdno vztraja pri svojem terminu od 11. do 21. avgusta 2022. Gre za različico uspešne povezave različnih prvenstev , ki jo je pred dvema letoma že gostil Glasgow, ko so bili tam zbrani kolesarji, telovadci, veslači in plavalci, v Berlinu so se v vklopu televizijskih prenosov projektu pridružili še atleti.

Prav prestavitev atletskega svetovnega prvenstva posega v datum v bavarski prestolnici, kjer si prav tako prav od atletskega evropskega prvenstva obetajo veliko. Na svoji strani imajo Nemci tudi dejstvo, da svetovnemu prvenstvu atletov nasprotujejo prireditelji iger Commonwealtha, ki bodo od 27. junija do 7. avgusta v britanskem Birminghamu.

Potreben bo širši konsenz

Prireditelji v Nemčiji in vodstvo tekmovanja glasno napovedujejo, da posamezne zveze same ne bodo mogle določiti novih datumov tekmovanj, ampak bo za to potreben širši konsenz z drugimi zvezami in prireditelji. Seveda vsi vedo, da bo težko na novo umestiti tekmovanja v koledar, a prireditelji združenih evropskih prvenstev poudarjajo, da enostranske odločitve posamičnih zvez niso prava rešitev.

Ob atletiki bi v Münchnu gostili še prvenstva v golfu, telovadbi, triatlonu in veslanju. Kot v Glasgowu 2018 pa si prireditelji obetajo velik učinek predvsem v smislu televizijskih prenosov, kjer hkratno tekmovanje več športov pritegne precej več pozornosti od izvedbe posamičnih. Tudi izvedba evropskega in svetovnega prvenstva v atletiki v eni sezoni je izvedljiva, a bodo morali biti prireditelji pripravljeni na kompromise.

Za Nemce je dogodek dodatno pomemben, saj bi prvič po olimpijskih igrah 1972 v Münchnu gostili velik športni dogodek z različnimi športi. Veliki pa so tudi stroški, ki jih v mestu ocenjujejo na 130 milijonov evrov.

