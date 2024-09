Množični tek otrok tudi letos rušil rekorde, teklo jih je več kot 30 tisoč!

Atletska zveza Slovenije je tudi letos pripravila množično akcijo, s katero spodbuja otroke k prvim atletskim korakom in želi ozavestiti sodelujoče o pomenu zdravega načina življenja. Odziv je bil odličen, saj je prvič na isti dan teklo več kot 30 tisoč otrok iz vseh koncev Slovenije. Sodelovalo je namreč 275 osnovnih šol, vrtcev in atletskih klubov.

Osrednji dogodek je Atletska zveza Slovenije (AZS) ponovno priredila na stadionu pri Osnovni šoli Koseze v Ljubljani, kjer sta številnim učencem pri teku pridružila tudi odlična slovenska atleta Rok Ferlan in Maruša Mišmaš Zrimšek. Ferlan, specialist za tek na 400 metrov, je letos dosegel uspeh kariere, potem ko je na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Glasgowu osvojil sedmo mesto, Mišmaš Zrimšek, državna rekorderka v teku na tri tisoč metrov z zaprekami, pa je žal večji del sezone zaradi poškodbe morala izpustiti. Oba sta mladim nadobudnežem po teku podelila tudi številne avtograme, so sporočili iz krovne slovenske atletske zveze.

"Super je, da spodbujamo takšne stvari"

"Takšni dogodki, kot je današnji, so super. Promoviramo atletiko, promoviramo šport in gibanje, kar se mi zdi, da nam dandanes malo manjka. Sam se odrasel s športom in lahko rečem, da ta pozitivno vpliva na življenje. Da ti tudi energijo za učenje in vse, kar pride zraven," je za AZS dejal Ferlan, v zadnjih letih najhitrejši slovenski tekač na en stadionski krog.

"Meni se zdi zelo pomembno, da otroke spodbujamo, da so športno aktivni, tako da sem zelo vesela takih dogodkov, kot je današnji in se jih tudi rada udeležim in pomagam pri tem. Sama pri sebi namreč vidim, koliko mi je šport dal, od prijateljstev, samozavesti, ki sem jo pridobila, zdravih življenjskih navad … Super je, da spodbujamo takšne stvari," pa je dodala vrhunska tekačica Mišmaš Zrimšek, ki se lahko pohvali s petim mestom na lanskem svetovnem prvenstvu v Budimpešti.

Rekord je dokaz, da otroci radi tečejo

"Gre za najbolj množični tek otrok v Sloveniji, s katerim želimo spraviti v gibanje čim večje število otrok. To pomeni, da jih spravimo izza ekranov, iz zaprtih prostorov, da so v naravi in se gibajo. Z naše strani potrebujejo le en majhen vzgib, malo dodatne motivacije. Letošnji rekord je pokazal, da otroci radi tečejo. Zahvalil bi se tudi vsem šolam in vrtcem, ki se vsako leto odzovejo na našo pobudo in izvedejo tek v svojem okolju," je ob tem povedal direktor Atletske zveze Slovenije Nejc Jeraša in se zahvalil podravnatelju OŠ Koseze Emanuelu Grgiču za dolgoletno sodelovanje.

Vsi aktivni udeleženci teka so prejeli tudi priznanja Atletske zveze Slovenije.