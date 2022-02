Mesec Košir s tremi zmagami v Novem mestu, dva državna rekorda pri mlajših članih

V tej zadnji disciplini dneva je ekipa ljubljanskega Massa s 3:14,95 izboljšala državni klubski rekord. Poleg Meseca Koširja so tekli še Jure Grkman, Svit Anže Požgaj in Samo Bergant.

Vid Botolin (Kladivar) je po zmagi prvi dan na 1500 metrov v nedeljo nastopil še na 3000 metrov in z 8:08,71 postavil nov dvoranski državni rekord za mlajše člane. Z 8:17,16 je bil drugi Jan Kokalj (Kladivar).

"Danes je bil moj cilj osvojiti zmago. Kokalj je res odličen tekač in vedel sem, da je v dobri formi. Na koncu je šlo res na nož in vesel sem, kako se je razpletlo," je nastop za Atletsko zvezo Slovenije ocenil Botolin.

Vid Botolin (Kladivar) je po zmagi prvi dan na 1500 metrov v nedeljo nastopil še na 3000 metrov. Foto: Peter Kastelic/ Sportida

V teku na 800 metrov je v odsotnosti Žana Rudolfa (Mass) brez težav slavil Jan Vukovič (Kladivar) z 1:50,48. Tilen Novak (Krka) je bil z 8,23 najhitrejši na 60 metrov z ovirami. Jan Luxa (Mass) je s 15,79 metra slavil v troskoku, Blaž Zupančič (Mass) je kroglo sunil 14,53 metra, njun klubski kolega Robert Renner pa je s palico preskočil 5,33 metra.

V ženskem teku na 800 metrov je od najboljših Slovenk nastopila le Jerneja Smonkar (Velenje), ki je v solo teku dosegla odličen čas 2:03,87, kar je tudi njen osebni rekord v dvorani. "Z današnjo tekmo sem super zadovoljna. Po dveh bolj taktičnih tekmah, kjer je bilo tudi nekaj prerivanja, sem se tokrat odločila, da v solo teku poskušam doseči čim boljši čas in je kar šlo," je bila zadovoljna Velenjčanka.

Maja Pogorevc (Slovenj Gradec) je osvojila naslov državne prvakinje na 200 metrov, kjer je bila s 24,54 druga za Srbkinjo Majo Ćirić (Mass), ob koncu dneva pa je do zlata prišla tudi v štafetnem teku 4x400 metrov, kjer so ji do zmage za AK Slovenj Gradec pomagale Gaja Korošec, Zala Sekavčnik in Lana Verhovnik (3:54,22).

Maja Pogorevc (Slovenj Gradec) je osvojila naslov državne prvakinje na 200 metrov. Foto: Peter Kastelic/AZS

V ženskem skoku v višino sta Lara Omerzu (Krka) in Lia Apostolovska (Mass) brez napak preskočili vse višine do vključno 1,85 metra. Odločala je letvica na 1,88 metra, ki jo je premagala le Apostolovska v drugem poskusu in izenačila dvoranski rekord za mlajše članice.

"V zadnjih dveh tednih sem veliko tekmovala, praktično sem hodila s tekme na tekmo. Formo sem stopnjevala in bila nekajkrat blizu meje 1,90 metra, podobno kot danes. Tudi z današnjim nastopom sem zadovoljna, skoki so bili tehnično dobro izvedeni," je povedala zmagovalka.

Joni Tomičić Prezelj (Olimpija) je v teku na 60 metrov z ovirami s časom 8,33 osvojila naslov državne prvakinje, za normo za dvoransko svetovno prvenstvo v Beogradu pa je bila prepočasna. S časom 8,25 je bila sicer najhitrejša Hrvatica Ivana Lončarek, ki tekmuje za Mass.

Urška Martinec (Pomurje) je bila prepričljivo najhitrejša v teku na 3000 metrov, Veronika Domjan (Ptuj), sicer državna rekorderka v metu diska, je slavila v suvanju krogle (13,77 m), mlada Brina Likar (Triglav) pa je v skoku v daljino slavila s 6,09 metra.

