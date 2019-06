Martina Ratej v Celju izpolnila normo za SP v Dohi

Martina Ratej je prvi dan atletskega pokala Slovenije v Celju prav v zadnjem poskusu tekmovanja v metu kopja vrgla 61,58 metra in izpolnila normo (61,50 m) za svetovno prvenstvo, ki bo med 28. septembrom in 6. oktobrom letos v Dohi. To imata izmed slovenskih predstavnikov le še Maruša Mišmaš na 3000 m zapreke in Tina Šutej v skoku s palico.