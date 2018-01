Slovenski atletinji je uspelo nekaj, kar ni še nobeni

Anita Horvat najhitrejša na 300 m v Ostravi

Anita Horvat je na atletskem dvoranskem mitingu v Ostravi na Češkem v teku na 300 m zmagala in s 37,34 sekunde dosegla najboljši slovenski izid v zgodovini. Te discipline ni v statistiki državnih rekordov, kar velja tudi za evropsko in svetovno raven. Agata Zupin, druga slovenska predstavnica, je delila drugi čas (37,60).

Jure Grkman je bil prav tako na 300 m v prvi skupini drugi z osebnim rekordom in tudi najboljšim slovenskim časom doslej (33,94), skupno pa je zabeležil četrti izid. V skupini je bil pred njim Pavel Maslak (32,83), ki bo letos v Birminghamu branil naslov svetovnega dvoranskega prvaka na 400 m, ki ga je osvojil leta 2014 v Sopotu in leta 2016 v Portlandu. Lani je v Beogradu tretjič v nizu postal evropski dvoranski prvak, prav tako na 400 m. Maslak je slabi dve uri po prvem teku še drugič tekel na 300 m in slavil z 32,52 sekunde.

Idealna skupina in proga sta pomagali do rekorda

"Moram reči, da sem zelo zadovoljna s svojim nastopom. Imela sem idealno skupino in progo, tudi steza je zelo hitra. Moje prve tekme v sezoni so običajno slabše, tokrat pa mi je uspelo zelo dobro teči in to je lepa popotnica za nadaljevanje sezone. V soboto bom tekla na Dunaju na 400 m, v tej disciplini pa želim teči tudi na dvoranskem svetovnem prvenstvu marca v Birminghamu," je bila zadovoljna 21-letna Horvatova in dodala, da ji je pri tako hitrem teku pomagala tudi Zupinova, ki je tekla pred njo na zunanji progi.

"Startala sem zelo dobro, verjetno pa bi bil razplet drugačen, če bi tekla na notranji progi. Tako pa sem bila na zunanji in sem tekla sama v svojem ritmu in nisem videla, kako tečejo tekmice. Sem pa v dokaj dobri formi, glede na to, da nisem bila nikjer na pripravah in sem bila decembra le v Beogradu pet dni. Poskusila bom popraviti svoje dvoranske rekorde, želim si nastopiti tudi na dvoranskem SP, kar pa bo odvisno od tekov pred tem," je povedala 19-letna Zupinova.

Agata Zupin je pristala na drugem mestu. Foto: Sportida

Dosegla je tudi rekord mitinga

Horvatova, ki je dosegla tudi rekord mitinga, in Zupinova sta tekli v drugi skupini, v prvi pa je slavila Čehinja Marcela Pirkova (37,60). Horvatova je lani na 400 m tekla slovenski rekord na prostem in na EP do 23 let osvojila četrto mesto. Zupinova je lani v teku na 400 m ovire osvojila srebrno kolajno na EP do 20 let in se uvrstila v polfinale članskega SP (21. mesto) ter postavila članski rekord na prostem na 300 m.

"Pričakoval sem, da bom tekel okrog časa, ki sem ga dosegel. To je bil moj prvi tek v dvorani na 300 m. V soboto bom na Dunaju tekel na 200 m. Mislim, da v tej sezoni še ne bom mogel doseči norme za člansko dvoransko SP, na prostem pa se želim uvrstiti na evropsko prvenstvo," je pojasnil 18-letni Grkman.