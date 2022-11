Kristjan Čeh in Tina Šutej najboljša

Kristjan Čeh je v metu diska osvojil naslov svetovnega prvaka julija na prvenstvu v Eugenu v ZDA in bil avgusta v Münchnu drugi na evropskem prvenstvu, zmagal je v seštevku diamantne lige ter se s slovenskim rekordom zavihtel na deseto mesto vseh časov. Šutej je bila bronasta na EP in tudi na dvoranskem SP marca v Beogradu, četrta na SP v Oregonu ter tretja v seštevku diamantne lige.

Tina Šutej je napovedala, da bo imela dva velika cilja v naslednji sezoni, ko bo od 2. do 5. marca dvoransko EP v Istanbulu, ter od 19. do 27. avgusta na SP v Budimpešti.

Sezona velikih premikov

"Obe tekmi sta zame pomembni, tudi drugih večjih ne bom izpuščala. S pripravami na novo tekmovalno obdobje sem že začela. Po prejšnji je sledil enomesečni premor, v katerem se je umirila tudi poškodba tetive. Optimistično stopam v novo obdobje. Zelo sem zadovoljna tudi z letošnjo sezono, v kateri sem nanizala vrhunske izide in krona je tudi današnja nagrada," je Tina Šutej povedala na prireditvi v Ljubljani, poimenovani Diamantna noč.

"Zahvala gre tudi moji ekipi, ki stoji za mano. Za mano je odlična sezona, sezona velikih premikov. Tako si želim nadaljevati tudi v prihodnji. Slovenska atletika dosega vrhunske izide v mednarodni konkurenci v vseh kategorijah in upam, da bo z nami tako stopala tudi AZS," pa je dejal Čeh, ki se je javil iz Tallinna, kjer se pripravlja na novo sezono pod trenerskim vodstvom Estonca Gerda Kanterja.

Ob številnih članskih uspehih pa že prihaja mlada generacija

Na prireditvi sta bila med drugimi tudi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Bogdan Gabrovec in predsednik Evropske atletike Dobromir Karamarinov. Slednji je izpostavil velike mednarodne uspehe Slovenije v različnih starostnih kategorijah leto dni po praznovanju stoletnice slovenske atletike.

"Za nami je izjemna sezona, ko so atleti in atletinje dosegli izide generacije Primoža Kozmusa, Jolande Čeplak in Marije Šestak. Po Kozmusu smo dobili drugega svetovnega prvaka v kraljici športov, izjemna je bila Tina Šutej. Ob številnih drugih članskih uspehih pa je za njimi že mlada generacija, ki se je tudi dokazala na velikih tekmovanjih za svoje starostne kategorije," je uvodoma izpostavil v. d. predsednika AZS Primož Feguš.

Čeh in Tina Šutej sta prejela še zlati plaketi za dobitnike medalj na OI in svetovnih prvenstvih, bronasti plaketi za medalje na svetovnih in evropskih prvenstvih v mladinski kategoriji pa so prejeli trije.

Matic Ian Guček (Kladivar Celje) je bil srebrn na SP za starejše mladince v kolumbijskem Caliju na 400 m ovire, kjer je izboljšal 42 let star absolutni slovenski rekord. Brina Likar (Triglav Kranj) je bila srebrna na EP za mlajše mladince v Jeruzalemu v skoku v daljino, Žan Ogrinc pa prav tako drugi na 16. olimpijskem festivalu evropske mladine v Banski Bystrici v teku na 800 m.

Med člani je Čeh v glasovanju za atleta leta dobil 331 točk, drugi je bil 19-letni Guček (214), tretji pa gorski tekač Timotej Bečan (KGT Papež, 76). Tina Šutej je dobila 321 točk in bila pred finalistko na SP na 800 m Anito Horvat (Velenje, 158), tretja je bila finalistka EP v skoku v višino Lia Apostolovski (Mass, 97).

Vrstni red v glasovanju (134 anketnih lističev): Člani:

1. Kristjan Čeh (Ptuj) 331

2. Matic Ian Guček (Kladivar Celje) 214

3. Timotej Bečan (KGT Papež) 76

4. Jan Vukovič (Kladivar Celje) 67

5. Filip Jakob Demšar (Mass Ljubljana) 63

6. Robert Renner (Mass) 53 Članice:

1. Tina Šutej (Kladivar) 321

2. Anita Horvat (Velenje) 158

3. Lia Apostolovski (Mass) 97

4. Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass) 93

5. Neja Filipič (Mass) 74

6. Martina Ratej (Kladivar) 61 Mlajši člani:

1. Vid Botolin (Kladivar) 253

2. Jan Vukovič (Kladivar) 199

3. Filip Jakob Demšar (Mass) 195

4. Matevž Šuštaršič (Krka Novo mesto) 100

5. Filip Dominković (Velenje) 57 Mlajše članice:

1. Lia Apostolovski (Mass) 301

2. Klara Lukan (Kladivar) 224

3. Eva Pepelnak (Kladivar) 155

4. Hana Urankar (Kladivar) 65

5. Hana Grobovšek (Kranj) 59 Starejši mladinci:

1. Matic Ian Guček (Kladivar) 308

2. Jan Emberšič (Domžale) 149

3. Jan Duhovnik (Krka) 121

4. Anej Čurin Prapotnik (Ptuj) 87

5. Sandro Jeršin Tomassini (Mass) 64

6. Jernej Gumilar (Mass) 48

7. Jakob Urbanč (Brežice) 27 Starejše mladinke:

1. Veronika Sadek (Mass) 308

2. Petja Klojčnik (Štajerska Maribor) 191

3. Ana Rus (Triglav) 123

4. Neža Dolenc (Triglav) 115

5. Lea Haler (Kladivar) 67 Mlajši mladinci:

1. Žan Ogrinc (Poljane Maribor) 198

2. Klemen Modrijančič (Slovenska Bistrica) 190

3. Andraž Rajher (Ptuj) 180

4. Tevž Podlipnik (Radovljica) 114

5. Mitja Zubin (Piran) 64

6. Val Velkavrh (Mass) 58 Mlajše mladinke:

1. Brina Likar (Triglav) 278

2. Tia Tanja Živko (Kladivar) 202

3. Karolina Zbičajnik (Štajerska Maribor) 110

4. Lina Hribar (Mass) 87

5. Lucija Potnik (Radlje ob Dravi) 75

6. Nuša Lužnik (Slovenj Gradec) 52 Pionirji:

1. Aljaž Škrinjar (Kronos Ljubljana) 169

2. Tjaž Djaip Bartolj (Krka) 139

3. Žiga Božič (Gorica) 129

4. Gašper Pureber (Krka) 115

5. Žiga Brinjevec (Rudar) 95

6. Blaž Matavž (Konjiška atletska šola) 74

7. Leandro Krkalič (Brežice) 43

8. Mark Dacković (Velenje) 40 Pionirke:

1. Ana Vita Verneker (KAK Ravne) 237

2. Hana Sekne (Triglav) 158

3. Sara Bilban (Šmarnogorska naveza) 95

4. Klara Janža (Pomurje) 74

5. Lorina Pušnik Žnidaršič (Konjiška atl. šola) 61

6. Urška Ogrizek (Asfalt Kovač Šentjur) 53

7. Hana Čerin (Triglav) 52

8. Zala Kovačič (Brežice) 44

9. Oriana Lovrec (Velenje) 30

