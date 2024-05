Klara Lukan četrta v Londonu in z normo za EP

"Prvič v svoji karieri sem se preizkusila na 10 km na atletski stezi in na odmevnem dogodku v britanski prestolnici tekla normo za EP. V vseh skupinah je nastopilo kar okrog 140 atletinj, samo v naši finalni skupini jih je bilo 31. Tekma je bila zato zelo dinamična, vzdušje pa odlično. Ob progi smo imele glasno navijaško spodbudo in se 25 krogov niti ni zdelo več strašno dolgih," je sporočila Lukan.

"Priznati moram, da je bila to zame posebna in povsem nova izkušnja. Menim, da na tej razdalji pride še bolj do izraza psihična odločnost. Bolje je, da med tekom ne gledaš semaforja, koliko krogov je ostalo do cilja, kajti hitro se sicer ujameš v past, da se smiliš sam sebi. Zadovoljna sem s svojim izidom, a se lahko z nekoliko drugačnim pristopom spustim tudi pod mejo 31 minut," je dodala Lukan.

Norma za letošnje olimpijske igre v Parizu na 10.000 m je 30:40,00, državni rekord (31:06,63) pa je Helena Javornik dosegla z desetim mestom v finalu olimpijskih iger v Atenah leta 2004.

Pred Lukanovo sta bili v Londonu poleg 22-letne Škotinje Keth še Američanki Fiona O'Keeffe (31:03,46) in Amanda Vestri (31:10,53).

Nastopila je tudi druga Slovenka Liza Šajn in v desetem teku, v katerem je bilo 37 tekačic, zasedla 13. mesto (33:32,30).

