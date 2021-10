Janežič našel novega trenerja in nov izziv, želi izboljšati rekord Osovnikarja

Luka Janežič, ki je bil med letoma 2017 in 2019 trikrat zapored izbran za najboljšega slovenskega atleta leta, bo od zdaj vadil pod taktirko novega trenerja. Roka Predaniča je zamenjal Damjan Zlatnar, ki je še vedno slovenski rekorder na 110 metrov z ovirami. Prvi cilj Janežiča bo zdaj izboljšanje hitrosti in državnega rekorda na 200 metrov.

Triinštiridesetletni Damjan Zlatnar trenira tudi Jureta Grkmana, tekača na 400 metrov, treniral je tudi slovensko rekorderko na 400 metrov z ovirami Agato Zupin, ki pa jo bo v naslednjem obdobju, želela si je namreč vadbe v večji skupini, treniral Matija Šestak.

Janežič ugotovil, da mora narediti spremembo

Rok Predanič ni več trener Luke Janežiča. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Ta je bil pred prihodom Luke Janežiča na atletsko sceno slovenski rekorder na 400 metrov. "Odločil sem se, da končam sodelovanje z Rokom in nadaljujem z novim trenerjem, ki mi ga ni treba posebej predstavljati. Po devetih letih sicer zelo uspešnega obdobja sem ugotovil, da moram narediti spremembo, če želim napredovati in izboljševati rekorde," je na novinarski konferenci povedal Janežič.

Poudaril je, da to zanj ni bila lahka odločitev. "Napočil je pravi čas, ker se je končalo olimpijsko obdobje. Od zdaj imam zelo dobrega sparing partnerja na treningih, Grkmana. Prvič v življenju bom vadil z nekom, ki mi lahko sledi, drug drugemu lahko veliko pomagava. Sem iz Vodic in treniral bom v bližnjem Kamniku. To mi bo tudi olajšalo delo, blizu bom domu, imel bom mir ter vse na voljo na stadionu, kadarkoli bom želel," je dodal Janežič.

Zlatnar moral dobiti soglasje družine

Damjan Zlatnar je slovenski rekorder na 110 metrov z ovirami. Foto: Ana Kovač Zlatnar je poudaril, da ni poklicni trener. "To delo opravljam v prostem času in najprej sem moral dobiti soglasje družine. Dobil sem zeleno luč in po tehtnem premisleku, imam namreč tudi podjetje za prehrambne dodatke s 13 zaposlenimi, sem se odločil za nov velik izziv," je osebno odločitev komentiral Zlatnar.

Prvi cilj bo, da Janežič izboljša državni rekord na 200 metrov Matica Osovnikarja. "Ima namreč velike rezerve v maksimalni hitrosti ter zelo dober občutek za ritem in tempo. Intenzivnost treningov bomo imeli čez vso sezono enakomerno, da preprečimo poškodbe. Motivirani smo in komaj čakam, da se vse skupaj začne," je povedal Zlatnar.

Decembra bo Janežič odšel na priprave na Tenerife, potem pa bo že jasno, kako bo potekala sezona. Po besedah Zlatnarja še ni določeno, ali bo Janežič nastopil na dvoranskem svetovnem prvenstvu marca 2022 v Beogradu. Izziva poleti sta SP v Eugenu v ZDA in predvsem evropsko prvenstvo v Nemčiji.

AZS bo Predaniču zagotovila vso mogočo podporo

Predsednik Atletske zveze Slovenije Roman Dobnikar je poudaril, da je bil Janežič dolga leta najboljši slovenski atlet. Pojasnil je tudi, da so in da tudi bodo Predaniču zagotovili vso mogočo podporo.

Predanič se bo posvetil študiju, nato pa se mu nasmiha zaposlitev v javni upravi. Foto: Vid Ponikvar

"Bil je zaposlen na zvezi. Še danes ga imamo na prvem mestu za zaposlitev v javni upravi in takoj, ko bo možnost, ga bomo tudi zaposlili. Žal pa so pravila zaposlitev na programih letnega programa športa toga, in če nekdo nima ustrezne izobrazbe, potem se ne more zaposliti. Vesel sem, da se je odločil končati študij," je pojasnil Dobnikar.