Jakob Ingebrigtsen tretjič zlat med člani na EP v krosu, Kokalj 73.

Kokalj je pred pred dvema letoma na svojem prvem EP v krosu v Torinu osvojil 70. mesto. Prvi zvezdnik tekmovanja v Turčiji, Ingebrigtsen, pa je svoji zbirki zlatih odličij dodal še eno. Za osem sekund je ugnal Yemaneberhana Crippa iz Italije, bron je osvojil Thierry Ndikumwenayo iz Španije s 15 sekundami zaostanka.

Italijanka Nadia Battocletti je bila najboljša ženski članski konkurenci. Olimpijska podprvakinja na 10.000 m in dvakratna evropska prvakinja na razdaljah lani na EP na prostem v Rimu je postala prva v zgodovini, ki je na celinskih prvenstvih v krosu osvojila zlate medalje v vseh treh starostnih kategorijah (U20, U23 in skupno).

Druga je bila Nemka Konstanze Klosterhalen z 11 sekundami zaostanka, še sedem sekund več je zaostala Turkinja Yasemin Can.

Slovenka Lea Haler je tekla v konkurenci mlajših članic do 23 let in med 72 atletinjami iz 21 držav osvojila 64. mesto. Za Britanko Phoebe Anderson, ki je bila prva, je zaostala dve minuti in 20 sekund.

Nastopila je še sedmerica slovenskih mladincev. Med atletinjami v tej kategoriji je bilo na startni listi 91 tekačic iz 24 držav, zmagala je Britanka Innes Fitzgerald. Med četverico Slovenk je bila Lara Balažič 41. (+1:33), 67. Klara Močnik (+2:07), 69. Ema Pika Raj (+2:10) in 72. Dora Suljanović (+2:19).

Nizozemec Niels Laros je zmagal med 99 mladinci iz 25 držav, 84. je bil Tjaž Djaip Bartolj (+1:38), pa 92. pa Luka Aljaž Petek (+2:15).

