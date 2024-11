58-letni Železny, trikratni olimpijski zmagovalec (1992, 1996 in 2000) in svetovni prvak (1993, 1995, 2001), je še vedno lastnik svetovnega rekorda v metu kopja (98,48 metra) iz leta 1996. Ima pa tudi četrti, peti in šesti rezultat vseh časov ter je najboljši metalec kopja v zgodovini.

S Chopro sta sklenila dvoletno sodelovanje in bosta prvič vadila že v kratkem, ko bosta dober mesec dni v Južnoafriški republiki. Kot trener se je že izkazal, ko je do odličij na velikih tekmah vodil rojake Jakuba Vadlejcha, Vitezslava Veselyja in dvakratno olimpijsko in trikratno svetovno prvakinjo Barboro Špotakovo.

"Ko sem odraščal, sem občudoval Janovo tehniko in natančnost ter veliko časa preživel ob gledanju videoposnetkov njegovih predstav. Več let je bil najboljši v svojem športu in verjamem, da bo delo z njim neprecenljivo, saj sta najini tehniki meta podobna, njegovemu znanju pa ni para," je o svojem idolu dejal 26-letni Chopra.

Zlatu v Tokiu je dodal tudi srebro na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu. Lani je v Budimpešti osvojil naslov svetovnega prvaka, ima pa tudi srebro s SP v Eugenu 2022. Njegov osebni in indijski rekord je 89,94 metra.

