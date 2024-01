Filip Jakob Demšar peti na Poljskem, Maja Mihalinec Zidar brez finala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski atlet Filip Jakob Demšar je na dvoranskem mitingu v Lodžu na Poljskem v teku na 60 m ovire v finalu zasedel peto mesto s časom 7,83 sekunde. Maja Mihalinec Zidar pa je bila v kvalifikacijah na 60 m s časom 7,51 sekunde 12. in se ni uvrstila v finale.

Med atleti je na visokih ovirah zmagal Italijan Lorenzo Simonelli (7,50). Demšar je 7,77 tekel v Luksemburgu prejšnji teden, kar je še bližje normi za svetovno dvoransko prvenstvo v Glasgowu v začetku marca (7,62), tja pa se lahko uvrsti tudi glede na uvrstitev na svetovni lestvici.

"Pričakoval sem več, saj sem imel dobre treninge ta teden. Če bi naredil tekoče kot med vadbo, bi bilo veliko bolje. Do prve ovire v tej sezoni delam sedaj sedem korakov namesto osmih in to mi včasih ne uspe najbolje. Pa tudi sicer nisem imel dobre tehnike prehodov čez ovire, a kljub temu rezultat ni bil slab," je ocenil Filip Jakob Demšar.

Maja Mihalinec Zidar: V prvem poskusu sem sicer dobro startala, a smo žal start ponovili. Foto: Peter Kastelic/AZS

"Današnji nastop se mi je povsem ponesrečil. V prvem poskusu sem sicer dobro startala, a smo žal start ponovili. V drugem pa se mi ni uspelo osredotočiti in sem zaspala na startu, potem pa mi nastop ni stekel," je sporočila Maja Mihalinec Zidar.

Za nastop v finalu, kjer je zmagala domačinka Ewa Swoboda (7,04), nekdanja evropska dvoranska prvakinja in dvakrat srebrna na teh tekmovanjih, bi morala teči dve desetinki hitreje.

Preberite še: