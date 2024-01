Slovenci drugi v Beogradu

Pred svetovnim prvenstvom v dvorani v začetku marca v Glasgowu so Rok Ferlan, Maj Janža, Lovro Mesec Košir in Žan Ogrinc v štafeti 4 x 400 metrov s sekundo naskoka ugnali Hrvaško. Na 400 metrov sta prvo mesto dosegla Slovenca in napovedala obete za dobro štafeto v poletni sezoni. Rok Ferlan je bil že sredi dneva pred zadnjo disciplino tekme s časom 47,02 sekunde posamično prvi na 400 metrov pred Lovrom Mesecem Koširjem (7,31).

"S prvo tekmo v sezoni sem zadovoljna. Tehnično sem napredovala. Tudi skoki na 1,89 metra so bili zelo dobri, kar je velika spodbuda za nadaljevanje dvoranske sezone," je povedala Apostolovska.

Anej Čurin Prapotnik je slavil na 60 metrov (6,71), prav tako obetavna Tia Tanja Živko na 1500 metrov (4:25,65), Jerneja Smonkar pa na 800 metrov (2:09,92), kjer je bila tretja Hana Grobovšek (2:11,52). Med atleti sta na tej razdalji prvi mesti osvojila Žan Ogrinc (1:52,27) in Simon Jakofčič Smrekar (1:52,51).

Maj Cizera Turk je bil najboljši med vsemi še v troskoku (15,04 m). Druga je bila ženska štafeta 4 x 200 metrov z 1:45,65. Enako mesto so zabeležila na 60 metrov Maja Mihalinec Zidar s solidnim časom (7,45). Uršula Černelič, Hana Grobovček, Jerneja Smonkar in Maja Pogorevc so bile druge v štafeti 4 x 400 metrov z izidom 4:45,65.

Maja Mihalinec je na 60 metrov dosegla čas 7,45. Foto: www.alesfevzer.com

To mesto je zasedel Sandro Jeršin Tomassini v skoku v višino, a je z 2,08 metra zaostal za svojimi nedavnimi pionirskimi časi. Na prvih dveh mestih sta v skoku s palico končali tudi, čeprav ni bilo lani druge najboljše slovenske športnice leta Tine Šutej, ki ima nekaj težav s poškodbo, Vita Beneditič (4,15 m) in Ajda Osolnik (3,90 m).

Tretji so bili Maja Pogorevc na 400 metrov (56,18), Maja Bedrač s 6,09 v skoku v daljino in Nuša Mali, ki je z 9:58,86 na 3000 metrov končala mesto pred Urško Martinec (10:07,95)

Četrti so bili v teku na 60 metrov Timotej Cvelbar (6,86), na tej razdalji z ovirami Lana Andolšek z osebnim rekordom (8,35), Luka Aljaž Pajek na 1500 metrov (4:02,45) pred Klemenom Vilharjem (4:02,54), Ela Velepec v skoku v višino (1,74 m) in Niko Štamejc, a le s 13,64 metra v suvanju krogle.

Peti so bili Lucija Potnik na 60 metrov (7,54), na 400 metrov Uršula Černelč (57,73), v troskoku Filip Bizjak (14,54 m), Luka Rotar na 60 metrov ovire in Axel Kristjan Grčar v skoku v višino (1,95).

Tretji in četrti in peti sta bili na 3000 metrov Nuša Mali (9:58,86) in Urška Martinec (10:07,95). Med petim in sedmim mestom so se zvrstili skakalci v daljino Dino Subašič (7,63 m), Klemen Modrijančič (7,23 m) in Tan Černigoj (7,22 m).

Šesta mesti sta osvojila Andraž Rajher s 13,16 metra v krogli in Ajda Slapšak na 1500 metrov (4:50,58), sedmi pa na 60 metrov ovire Maja Bedrač (8,65), ki se vse bolj usmerja v mnogoboj ter Ajda Meglič v skoku v daljino (5,62 m).

