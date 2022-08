Agata Zupin je končala na 32. mestu po prvem krogu na 400 m ovire (57,42). Brez izida je po treh prestopih ostala Neja Filipič v troskoku, kjer je imela šesti prijavljeni izid sezone, na četrtem mestu pa je v seštevku sezone v diamantni ligi.

Kristjan Čeh bo prvi favorit v finalu. V boj za medalje se bo podal v petek ob 20.20. Že v prvem metu kvalifikacij je v skupini A, kjer je bil osmi po vrsti, ne le krepko presegel kvalifikacijsko normo za finale (66 m), temveč tudi presegel 68,87 m, kolikor je Poljak Piotr Malachowski dosegel za zmago na EP pred 12 leti v Barceloni.

V kvalifikacijah je bil za Čehom v skupini drugi tako kot prejšnji mesec na SP 19-letni Litovec Mykolas Alekna, v tretji seriji so mu namerili 65,48 m, tretji pa Šved Simon Pettersson z 62,39 m, srebrn na lanskih olimpijskih igrah v Tokiu.

"Da bom vrgel tako daleč, nisem pričakoval"

Kristjan Čeh Foto: Reuters "V prvem metu sem šel na lahko, da le pridem v finale. Toda že na ogrevalnem stadionu sem videl, da sem zelo dobro pripravljen, a da bom vrgel tako daleč, tega pa nisem pričakoval. Zelo sem vesel. Tudi na SP prejšnji mesec v Oregonu sem dosegel rekord prvenstev, sedaj ga imam tudi na EP, a sem v dobrih pogojih sposoben še več," je napovedal 23-letni Ptujčan

Za petek je v bavarski prestolnici napovedan dež. "Ampak upam, da se nas bo malo usmilil in ne bo močan. Ta trenutek tega še ne vemo, ampak tudi to ni težava. Krog za izmet je dober in hrapav," je za slovenske medije po tekmi povedal Čeh. Pred tem je več kot uro odgovarjal tujim televizijskim postajam in drugim medijem, ki so se zelo zanimali za njegovo in slovensko športno zgodbo o uspehu.

V kvalifikacijah je bil tako osredotočen, da ni niti slišal, ko so ga napovedali kot svetovnega prvaka. "Ne, res nisem slišal. Poleg tega nič drugače ne gledam na tokratni finale, kot sem na SP. Želim si, da bi imel v dežju dober oprijem v krogu za izmet, da tehnično dobro vržem, tako bo disk tudi daleč letel," je še povedal Čeh.