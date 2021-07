Eva Pepelnak šest centimetrov ločilo od medalje na EP

Talin, EP do 23 let

Eva Pepelnak je na evropskem atletskem prvenstvu do 23 let v Tallinnu v troskoku zasedla četrto mesto, z izidom sezone 13,69 m pa je bronasto odličje zgrešila za šest centimetrov. S turškim rekordom je zmagala Tugba Danismaz (14,09 m).

Jan Vukovič se je s četrtim časom kvalifikacij na 800 m in osebnim rekordom 1:47,01 uvrstil v nedeljski finale (16.30), Filip Jakob Demšar je imel šesti čas kvalifikacij na 110 m ovire in se je s 13,84 uvrstil v popoldanski polfinale, v katerem je bil prav tako šesti s 13,73. Finale bo v soboto ob 17.00.

Dino Subašič se je v skoku v daljino z devetim izidom (7,54 m) prav tako uvrstil v finale, Žan Viher je bil 15. (7,33 m). V polfinale na 400 m so izpadli Lovro Mesec Košir na 17. mestu z izidom sezone (46,99), Gregor Grahovac (20., 47,24) in Jure Grkman (21., 47,27). Matevž Šuštaršič je s 23. izidom kvalifikacij, 21,60, končal nastope na 200 m. Nastja Modic je v skoku s palico ostala brez izida, ker ni preskočila začetne višine na 3,75 m.

Eva Pepelnak izjemno blizu zmagovalnega odra

Junakinja dneva je bila pred sobotnim nastopom prvega favorita za zlato v metu diska Kristjan Čeha v slovenski ekipi Eva Pepelnak. Članica celjskega Kladivarja, študentka računalništva in matematike, je bila povsem blizu zmagovalnega odra.

"Zadovoljstvo po nastopu ima tudi nekaj grenkega priokusa zaradi nehvaležnega četrtega mesta. Glede na težave v minulih tednih, imela sem težave z zadnjo ložo, sem v danih razmerah naredila največ, kar je bilo mogoče. V sezoni sem imela tudi velika nihanja, kar je posledica šolskih obveznosti. Finale je bil izziv, vedela sem, da imam možnosti za visoko uvrstitev. Ampak sem se osredotočila na svoj nastop in nastopila sproščeno ter po svojih najboljših močeh, kar je bil moj cilj in mi je uspelo. Do pike na i je manjkalo le šest cm. Dokazala pa sem znova, da v svoji starostni kategoriji sodim v evropski vrh. To je res lepa motivacija za naprej." je povedala Pepelnakova.

"Z nastopom sem zelo zadovoljen. Pred startom sem upal na čim hitrejši tempo in to se mi je uresničilo. Začeli smo zelo hitro, šel sem v svojem ritmu, v zadnjih 200 m pa sem iz sebe iztisnil vse, kar sem še lahko. V finalu bo konkurenca zelo močna. Vsi smo zelo dobri in lahko se zgodi marsikaj. Boril se bom za najvišja mesta, dal bom od sebe vse. Dve uri po finalnem teku pa me v nedeljo verjetno čaka še štafetni tek na 4 X 400 m, kjer se bomo s fanti prav tako borili za visoko uvrstitev," pa je povedal Vukovič. Možnost za visoko uvrstitev ima tudi Demšar.

