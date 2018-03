Prvi trije kompleti medalj podeljeni, Slovenca na delu v petek

Dvoransko svetovno prvenstvo v atletiki, Birmingham 2018

V Birminghamu v dvorani Arena Birmingham je začelo svetovno dvoransko atletsko prvenstvo v atletiki. Slovenija ima med 632 atleti in atletinjami le dva predstavnika. Medaljo pa je ne glede na vse že dobila.

Medaljo je na prizorišču letošnjega, 17. dvoranskega svetovnega prvenstva v atletiki prejela zdaj že nekdanja slovenska atletinja Marija Šestak, ki je bila na dvoranskem svetovnem prvenstvu leta 2008 v Valencii tretja, a je medtem napredovala na drugo mesto, ker so po ponovnem testiranju v vzorcu tedaj drugouvrščene Grkinje Chrysopiyi Devetzi odkrili prepovedni stanozolol.

Bolj kot slovenska rekorderka v troskoku bosta tokrat v ospredju edina slovenska predstavnika, oba tekača na 400 metrov. Slovenska udeležba bo izenačena najmanjša do zdaj. Dva slovenska predstavnika sta bila le še v Dohi v Katarju leta 2010, ko sta tekmovala sveže upokojena Snežana Vukmirović in Miran Vodovnik.

Dva slovenska rekorderja za en finale?

Luka Janežič obeta največ. Foto: Urban Urbanc/Sportida Največ si lahko obetamo od Luke Janežiča, ki v teku na 400 metrov, v katerem je letos postavil čas 46,02 (27. rezultat na svetu), lahko računa na morebiten preboj v finale, saj ima osmi rezultat med prijavljenimi atleti v svoji disciplini.

"Dobro smo se pripravili na dvoransko sezono, kar kažejo doseženi izidi. Tekmoval sem na zelo visoki ravni, na treh tekmah sem dosegel čase 46,02, 46,03 in 46,07. V tej zimi sem v zelo stabilni formi, premagujem ugledne tekmece, tudi Čeha Pavla Maslaka, dvakratnega zaporednega svetovnega dvoranskega prvaka in štirikratnega zaporednega evropskega dvoranskega prvaka, sem ugnal. Tako da je realen cilj polfinale, finale pa tudi ni nedosegljiv," pravi 22-letni slovenski atlet, ki bo še drugič nastopil na dvoranskem SP. Leta 2016 je v ZDA zaradi prestopa ostal brez uvrstitve.

Anita Hrovat ima s časom 52,22 trenutno 20. izid na svetu in 12. med prijavljenimi atletinjami. "Dvakrat sem pozimi že postavila državna rekorda, sem zelo dobro pripravljena, izboljšala sem številne prvine teka in želim si priti v polfinale," je pred odhodom v Birmingham povedala 21-letna slovenska rekorderka.

Anita Horvat bo debitirala na dvoranskih svetovnih prvenstvih. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Janežič in Horvatova imata druga prijavljena časa v svojih skupinah, prvi dve mesti v skupinah pa neposredno vidita v polfinale.

Štiri medalje do zdaj

Slovenija je na dozdajšnjih 15 dvoranskih SP v atletiki osvojila štiri medalje. Srebrne so bile Britta Bilač v skoku v višino leta 1995 v Barceloni, Jolanda Čeplak na 800 metrov leta 2004 v Budimpešti in Marija Šestak v troskoku leta 2008 v Valencii, bron pa si je priborila Brigita Bukovec na 60 metrov z ovirami leta 1995 v Barceloni.

Prva odličja Rusoma in Etiopijki

Na 17. dvoranskem svetovnem prvenstvu so v četrtek podelili prve tri komplete medalj. Prvi dan prvenstva so naslove osvojili v skoku v višino Rusa Danil Lisenko (2,36 m) in Marija Lasickene (2,01 m), ki sta nastopila kot neodvisna atleta pod zastavo mednarodne zveze, na 3000 m pa je slavila Etiopijka Genzebe Dibaba (8:45,05).

Genzebe Dibaba se je takole veselila zlata v teku na 3.000 metrov. Foto: Reuters

Rezultati dvoranskega SP 2018:

Skok v višino, moški:

1. Danil Lisenko (Rus/Neo) 2,36 m

2. Mutaz Essa Barshim (Kat) 2,33

3. Mateusz Przybylko (Nem) 2,29



Skok v višino, ženske:

1. Marija Lasickene (Rus/Neo) 2,01 m

2. Vashti Cunningham (ZDA) 1,93

3. Alessia Trost (Ita) 1,93



3.000 metrov, ženske:

1. Genzebe Dibaba (Eti) 8:45,05

2. Sifan Hassan (Niz) 8:45,68

3. Laura Muir (Vbr) 8:45,78

Spored dvoranskega SP 2018:

Petek:

12.20 400 metrov, moški (kvalifikacije, Luka Janežič)

13.10 400 metrov, ženske (kvalifikacije, Anita Horvat)

20.35 daljina, moški (finale)

21.10 met krogle, ženske (finale)

22.38 60 metrov, ženske (finale)



Sobota:

12.00 troskok, ženske (finale)

12.45 met krogle, moški (finale)

19.00 skok s palico, ženske (finale)

20.08 troskok, moški (finale)

20.35 800 metrov, moški (finale)

21.05 400 metrov, ženske (finale, Anita Horvat?)

21.20 400 metrov, moški (finale, Luka Janežič?)

21.39 1500 metrov, ženske (finale)



Nedelja:

16.00 skok s palico, moški (finale)

16.27 skok v daljino, ženske (finale)

16.35 3000 metrov, moški (finale)

16.58 800 metrov, ženske (finale)

17.12 1500 metrov, moški (finale)

17.30 4x400, ženske (finale)

18.00 60 metrov ovire, moški (finale)

18.25 4x400 metrov, ženske (finale)



*Napisan je samo urnik finalov in kvalifikacij s slovenskimi nastopi.