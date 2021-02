Vrnitev Luke Janežiča, v Turčijo odpotovala 24-članska reprezentanca

Štiriindvajsetčlanska atletska reprezentanca je danes zjutraj odpotovala na dvoransko prvenstvo Balkana, ki bo v soboto v Istanbulu. V ekipi pod vodstvom Matije Šestaka je ob trenerjih še po devet atletov in deset atletinj na čelu z najboljšo v lanskem letu Marušo Mišmaš Zrimšek in Lukom Janežičem.

Luka Janežič je bil med letoma 2017 in 2019 trikrat zaporedoma najboljši slovenski atlet leta. Pred slabim mesecem dni se je poškodoval, zaradi težav z levo stegensko mišico je izpustil prvi del zimske sezone. Kljub temu se nadeja nastopa na dvoranskem evropskem prvenstvu v poljskem Torunu, ki bo med 4. in 7. marcem.

Petindvajsetletni Janežič se je poškodoval konec januarja na treningu v Ljubljani. "Poškodba ni hujše narave, vendar je bilo na slikah po zdravniških pregledih videti nekaj deformacij. Počasi se vračam v normalen ritem in upam, da bom dobro nastopil na balkanskem prvenstvu v Istanbulu, kar bo moja prva in zadnja tekma pred EP," je povedal Janežič.

Maruša Mišmaš je že izpolnila tri norme za dvoransko EP. Foto: Vid Ponikvar

Na drugi strani je Maruša Mišmaš Zrimšek tudi v tej zimi nadaljevala z izvrstnimi predstavami iz lanskega leta in ima med drugim tri norme za dvoransko EP v tekih na 800, 1.500 in tri tisoč metrov. Za balkansko prvenstvo se je prijavila v teku na 1.500 metrov.

V Turčijo brez Agate Zupin

Agata Zupin se vrača po poškodbi, a še ni pripravljena za nastop. Foto: Grega Valančič/Sportida Anita Horvat in Maja Pogorevc bosta v Istanbulu konec tedna nastopili na 400 metrih. Tretja tekmovalka v tej disciplini ni mogla odpotovati v Turčijo. To bi bila Agata Zupin, ki se enako kot Janežič vrača po poškodbi in bi bil to njen prvi nastop v tej sezoni.

Zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus je v domovini ostal Gregor Grahovac (400 metrov). Nastopili bodo še tekmovalci in tekmovalke z normami za EP Tilen Ovniček (60 metrov), Žan Rudolf (800 metrov), Jerneja Smonkar (800 metrov) in Klara Lukan (tri tisoč metrov).

Poleg teh bodo tekmovali še Vid Botolin (tri tisoč metrov), Robert Renner (palica), Dino Subašič (daljina), Jan Luxa (troskok), Blaž Zupančič (krogla) in Matija Rizmal (tri tisoč metrov) ter Zala Istenič, ki je povsem blizu normi za EP v teku na 60 metrov, Veronika Sadek (800 metrov), Joni Tomičić Prezelj (60 metrov ovire), Lia Apostolovski (višina) in Neja Filipič (troskok).