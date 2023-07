Kristjan Čeh in Tina Šutej glavni zvezdi v Velenju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovni prvak v metu diska Kristjan Čeh in evropska dvoranska podprvakinja v skoku s palico Tina Šutej bosta glavni zvezdi državnega prvenstva v atletiki, ki bo v soboto in nedeljo v Velenju. Obakrat se bosta tekmovalna dneva začela ob 18. uri, omenjena slovenska rekorderja bosta na prizorišču drugi dan prvenstva.

Prvenstvo bo pripravil mariborski klub Poljane, ki pa v štajerski prestolnici zaradi priprav na Olimpijski festival evropske mladine na more gostiti tekmovanja. Zato bo ob Velenjskem jezeru, kjer v zadnjih letih ni več najmočnejšega mednarodnega mitinga pri nas, znova pomembno tekmovanje v kraljici športov.

Kristijan Čeh in Tina Šutej izvrstno nastopata v tej sezoni. Prvi je še vedno neporažen od začetka lanske sezone v diamantni ligi, druga si je finale v tej najprestižnejši svetovni seriji mitingov praktično tudi že zagotovila. Na dobri poti do tega cilja je tudi Maruša Mišmaš Zrimšek na 3000 m zapreke, na DP bo nastopila na 1500 m in na 800 m. V drugi disciplini bo favoritinja Jerneja Smonkar.

Vse drugo kot državni naslov Tine Šutej bi bilo veliko presenečenje. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na startni listi ni Anite Horvat, srebrna na letošnjem dvoranskem EP na 800 m bo prvenstvo zaradi privatnih razlogov tokrat izpustila in bo tekmovala nato naslednji konec tedna na diamantni ligi na Poljskem.

Pričakovane naslove bodo verjetno dosegli še Klara Lukan na 5000 m, Anej Čurin Prapotnik na 100 m, Agata Zupin in Matic Ian Guček na 400 m ovire, Lia Apostolovski v skoku v višino, Jakob Filip Demšar na 110 m ovire, Blaž Zupančič v suvanju krogle in Martina Ratej v metu kopja.

Nika Glojnarič in Joni Tomičić Prezelj se bosta pomerili v teku na 100 m ovire, prva se je kot tretja Slovenka doslej letos že spustila pod mejo 13 sekund. Eva Pepelnak je v troskoku konec prejšnjega meseca v Oslu (14,00) prvič v karieri preskočila 14 m, kar ji je uspelo kot peti Slovenk doslej. V odsotnosti Neje Filipič bo prva kandidatka za naslov, Filipičeva pa je prvo ime nedeljskega skoka v daljino. Zanimiv bo obračun v teku na 400 m s povratnikom po poškodbi Luko Janežičem.

Na državnem prvenstvu bo nastopil tudi povratnik Luka Janežič. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Dolga leta najhitrejša Slovenka Maja Mihalinec Zidar je po rojstvu hčerke sicer letos v dvorani že nastopila, prvič pa se je predstavila v letošnji poletni sezoni 3. julija v Zagrebu. V obeh sprintih je osvojila drugo mesto, na 100 m z 11,87 sekunde, na 200 metrov pa v času 24,56. Nekaj mlajših tekmovalk na čelu z Lucijo Potnik (11,64) se je letos tudi že spustilo pod mejo 12 sekund v najkrajšem sprintu.