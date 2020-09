Dobnikar v nov boj za predsednika AZS

V sredo, 2. septembra, pa se je končala liga Telekom Slovenije. Epidemija novega koronavirusa je prinesla številne izzive za serijo največjih slovenskih mitingov.

"Odločitev o izvedbi letos ni bila lahka, ampak smo jo sprejeli izrazito pozitivno, kot velik izziv. Upošteval sem mnenje modrih ljudi okrog sebe, ki so mi svetovali, da je poleg treningov, ki se se po prekinitvi vseh dejavnost počasi začeli odvijati, pri nas treba narediti tudi niz tekem, da imajo športniki možnost primerjave in tekmovanj, ki jih na tujem tedaj še ni bilo," je v pogovoru za STA pojasnil Dobnikar.

Pohvala NIJZ in ministrstva

"Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in ministrstva so nas pohvalili, kako dobro smo se pripravili na vse izzive. Atleti so bili izjemno odgovorni. Prilagodili smo se razmeram, nismo tarnali in čakali, svet smo zagrabili s svojimi rokami in izpeljali tekme, četudi to zaradi vseh omejitev in priporočil ni bilo lahko."

Največja težava izvedbe atletskih tekem v tem obdobju je veliko število vseh, ki morajo sodelovati za izvedbo, od sodnikov in drugih. "Petdeset in še nekaj več jih je potrebnih. A imamo zelo uigrane ekipe, ki so se prilagodile razmeram, pripravili smo vsa navodila in stadione, da so ustrezali zdravstvenih in varnostnim merilom. V drugem delu smo imeli tudi zasedbo iz tujine, gledalce pa smo večinoma pustili zunaj stadionov, zanje pa pripravili prenose v živo in posnetke."

Na tekmovanjih in po njih niso zabeležili pozitivnega primera na novi koronavirs. "Izjemno pozitivno je bilo pravzaprav to, da so naši tekmovalci ligo izkoristili in se izkazali z izjemnimi rezultati tudi v mednarodni primerjavi. Tako so naši vrhunski atleti dobili povabila za največja tekmovanja v času letošnje krize. To je tudi sicer strategija zveze, da atleti dosegajo vrhunske izide tudi doma, ne le na tujem, ter so vzor mlajšim generacijam, da lahko iz vsakega kraja države zraste vrhunski atlet. Lep pokazatelj je Čeh (Kristjan, op. STA), ki pa ni naključno postal to, kar je, je plod dela lokalnega okolja in tudi na koncu zveze. Kot številni drugi pred njim."

AZS za letos načrtuje 995.000 evrov proračuna. Že februarja je zveza podpisala pogodbe z najboljšimi atleti, na seznamu jih je 94, skupna vrednost pogodb pa je 540.000 evrov.

"Liga je plačana, nagrade doslej tudi in tako bo tudi na koncu. Izplačali smo tudi pogodbene obveznosti najboljšim selekcijam. To smo ocenili kot našo obvezo. Ostanek denarja zveze, pričakujem pozitivno bilanco na koncu leta, pa bomo skušali spraviti do tekmovalcev in klubov za priprave na naslednjo, upamo, olimpijsko sezono."

Za AZS bo letos olimpijski dogodek obeleženje stoletnice. "Že 17. septembra bo slovesno odprtje na Jakopičevem sprehajališču v ljubljanskem Tivoliju. Obiskovalci bodo videli zanimiv fotografski razvoj bogate zgodovine kraljice športov pri nas. Potem bomo prek različnih medijev in omrežij 100 dni vsak dan objavljali različne utrinke iz zgodovine. Ko bomo 23. oktobra prvič praznovali slovenski dan športa, bomo v AZS skupaj s klubi in šolami pripravili množičen tek otrok po Sloveniji."

Dobri pogoji za delo

Dobnikar ocenjuje, da ima slovenska atletika dobre pogoje za delo. "Veliko stadionov po državi ima tartanske steze. Novo mesto ima pokrito krožno 200-metrsko stezo in končno imamo lahko tudi vsa državna prvenstva pri nas. Na zadnjem obisku pri ljubljanskem županu Zoranu Jankoviću mi je ta dejal, da konec leta pričakujejo gradbeno dovoljenje za novo pokrito športno dvorano. Gre za prenovo stadiona v spodnji Šiški, kjer bo zrasla, kot sem videl projekte, ena najlepših dvoran, kar sem jih videl. Prenovljen bo tudi zunanji del stadiona. To se bo dogajalo v naslednjih letih in bo vabilo k izvedbi kakšne velike atletske tekme v prihodnje."

Dobnikar, ki 25 let dela na Petrolu, je bil na izredni volilni skupščini AZS januarja 2016 v Ljubljani izvoljen za predsednika zveze. Z enoletnim mandatom je kot edini edini kandidat nasledil Gregorja Benčino. Ta je odstopil, Dobnikar je nato zvezo vodil slabo leto dni, preden je 6. decembra dobil štiriletni mandat. Dobil je 43 od 61 možnih glasov, drugi kandidat Andrej Kocič pa 18.

"Moj sedanji mandat ločujem na dva dela. Kot krizni manager sem moral najprej v letu dni urediti stvari za nazaj, kar nam je skupaj z ekipo na koncu uspelo. Tukaj se ne bi oziral za nazaj v pogledu, kaj je bilo, kdo je kriv. To sem pač vzel kot nalogo, ki smo jo morali narediti. Potem je sledilo postavljanje pisarne AZS, ekipa je skoraj povsem nova. To je omogočilo ukvarjanje z atletiko samo, ne z atletsko politiko. Če nam je kaj uspelo, je bilo to sprotno reševanje težav, da smo se res lahko ukvarjali z našim osnovnim delom. Tako bo moj naslednji mandat, če bom izvoljen, nadaljevanje tega dela. Da do konca izoblikujemo trikotnik na različnih ravneh, vrhunskost, osnovne šole in mladi, klubi, na drugi strani trenerji, veterani, sodniki, gorski teki, z vsemi, ki delajo našo atletiko tako bogato. Tako bomo dosegali še boljše izide v prihodnje, smo na dobri poti," je ocenil Dobnikar.

