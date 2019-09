Coe ostaja predsednik, primer Diack meče senco na svetovno atletiko

Delegati so s tem potrdili, da se strinjajo s trdo linijo, ki jo je Sebastian Coe uvedel v IAAF, potem ko je nasledil Senegalca Lamineja Diacka, obtoženega korupcije in da je na pravilen način obračunal z ruskim dopingom.

"To vsekakor ni bilo zabavno potovanje. Prva štiri leta so bila leta sprememb. Naslednja štiri leta bodo leta ponovne izgradnje," je na kongresu med drugim slikovito dejal Coe.

S sinom osumljena korupcije

Lamine Diack se še vedno ni znašel na sodišču, ampak je v hišnem priporu. Foto: Reuters Britanec je na odgovornem položaju nasledil Senegalca Lamineja Diacka. Zdaj 86-letni Afričan je že štiri leta v hišnem priporu, zadeva pa se kljub spisani obtožnici še ni preselila v sodne dvorane, kar vsaj v svetu športa še vedno čudi večino.

Lamine Diack in njegov sin Papa Massata Diack sta osumljena korupcije, podkupovanja in pranja denarja v več primerih. Obtožnica francoskega tožilstva je dolga kar 90 strani, a že štiri leta se zadeva ni premaknila od obtožb do sodišča. Eden svoj čas najvplivnejših ljudi v svetu športa se obenem sooča s hudimi obtožbami o prikrivanju pozitivnih dopinških testov.

Obtožbe na račun obeh senegalskih športnih funkcionarjev so hude. Skupaj naj bi poskrbela, da je Papa Massata Diack v času očetovega predsednikovanja obogatel v vlogi marketinškega svetovalca krovna svetovne atletske zveze. A vsaj za zdaj ga roka pravice še ni dohitela, saj v Senegalu uživa življenje, čeprav ga preko tiralice išče tudi Interpol, a Senegal zavrača vse pozive o izročitvi.

Ugled svetovne krovne atletske zveze je v obdobju, ko je bil njen prvi mož Diack, utrpel velik udarec. Foto: Reuters

Med drugim je Diack mlajši osumljen, da je izsiljeval nekdanjo rusko maratonko Lilijo Šobuhovo, ki naj bi si kupila nastop na olimpijskih igrah v Londonu 2012 za 450.000 evrov. Po plačilu so na IAAF poskrbeli, da v javnost ni prišel njen pozitiven dopinški vzorec.

Coe neizprosen borec proti dopingu

Britanec je bil še drugič izvoljen za predsednika IAAF. Foto: Getty Images Papa Massata Diack naj bi dejavno sodeloval tudi pri kupovanju glasov ob glasovanju za prireditelja olimpijskih iger, ki sta jih dobila Rio de Janeiru 2016 in Tokio 2020. Njegov oče je bil dolgo član Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok). Preiskovalci obema Diackoma očitajo tudi, da je imelo podjetje Pape Diacka milijonske prilive ob izboru Dohe za letošnje svetovno prvenstvo v atletiki.

Športni svet si želi čim prejšnjo razjasnitev vseh dogodkov in zaključek postopka, ki se nerazumljivo dolgo vleče. Tudi Mok. "Tudi mi nastopamo v vlogi tožnikov v tem primeru. Zdaj so vložene prve obtožnice in upamo, da bo sodni postopek čim prej razjasnil vse obtožbe in da pod zadevo lahko potegnemo črto," je o primeru Diack dejal predsednik Moka Thomas Bach.

Konec afere si želi tudi predsednik Mednarodne atletske zveze Britanec Sebastian Coe. S trdo roko je prevzel krovno atletsko zvezo po obdobju afer in se izkazal predvsem kot neizprosen borec proti dopingu, v kratkem obdobju pa je uredil tudi večino drugih nepravilnosti iz zapuščine svojega predhodnika.