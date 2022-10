Znana je kazen za britanskega prekrškarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski atlet CJ Ujah je bil suspendiran za 22 mesecev, potem ko sta bili v njegovem vzorcu z lanskih olimpijskih iger sledi dveh prepovedanih substanc, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Britanski štafeti, ki je v Tokiu osvojila srebrno kolajno, so odličje odvzeli že pred časom

Ujaha so sicer testirali 6. avgusta, na dan finala štafetnega teka na 4x100 m, v vzorcu pa našli sledi prepovedanih substanc ostarina in S-23.

Osemindvajsetletni atlet se bo po izrečeni kazni lahko na tekmovanja vrnil prihodnje leto junija, ko se mu bo iztekel 22-mesečni suspenz. Ta je začel teči z dnem odvzetega vzorca na OI.

"Enota za atletsko integriteto (AIU) in Svetovna protidopinška agencija (Wada) sta prepričani, da sprinterjeva kršitev protidopinških pravil ni bila namerna, zato smo mu kazen skrajšali za dva meseca, vseeno pa to ne zmanjšuje njegove odgovornosti glede kršitve kodeksa," sta v izjavi za javnost zapisali AIU in Wada.

Tvegano jemanje dopolnil

"Jemanje prehranskih dopolnil je za športnike tvegano, saj se lahko okužijo s prepovedanimi substancami. Športniki so dolžni biti 100-odstotno prepričani, preden karkoli vnesejo v svoje telo. Če obstaja najmanjši dvom, tega ne smeš storiti," je dejal vodja AIU, Brett Clothier.

Foto: Guliverimage

Kilty mu ne bo odpustil

Ujah je bil del britanske četverice, ki je na igrah Tokio 2020 zgrešila zlato za 0,01 sekunde. Slavila je Italija. Srebro je po kazni Britancem pripadlo Kanadčanom, bron pa Kitajcem.

Britanski tekač je že pred časom dejal, da bo "do konca življenja obžaloval" dejstvo, da je njegov primer odnesel odličje njegovim moštvenim kolegom Zharnelu Hughesu, Nethaneelu Mitchell-Blaku in Richardu Kiltyju.

V začetku tega leta je Kilty dejal, da reprezentančnemu kolegu nikoli ne bo odpustil. "Kar je storil, je bilo nepremišljeno. Kot ekipa smo storili vse, da bi prišli do tega položaja, da bi bili del britanske udarne četverice v štafeti. Mislim, da mu tega ne bom nikoli odpustil," dpa citira Kiltyja z začetka leta.