Bol, Duplantis in Ingebrigtsen najboljši atleti Evrope

Evropska atletska zveza je na slavnostni prireditvi v Tallinnu obelodanila najboljše evropske atlete leta 2022. To so postali Nizozemka Femke Bol, Šved Armand Duplantis in Norvežan Jakob Ingebrigtsen.

Omenjena trojica je v letu 2022 skupno zbrala kar devet velikih uspehov, vključno s šestimi zlatimi odličji na evropskem prvenstvu. Femke Bol, tekmovalka na 400 m in 400 m z ovirami, je postala četrta nizozemska dobitnica tega priznanja v osmih letih in je nekako nasledila Dafne Schippers (2014, 2015) in Sifan Hassan (2021).

Seven major medals in 2022 including a golden treble at the European Championships! 🥇



Femke Bol 🇳🇱 is your women’s European Athlete of the Year for 2022! 🏆 #GoldenTracks pic.twitter.com/L4e0EUn87m — European Athletics (@EuroAthletics) October 22, 2022

Nizozemka je priznanje dobila v konkurenci ukrajinske skakalke v višino Jaroslave Mahučih in belgijske sedmerobojke Nafissatou Thiam.

Not one…but two! 😮‍💨



Armand Duplantis 🇸🇪 and Jakob Ingebrigtsen 🇳🇴 are your joint men’s European Athletes of the Year for 2022! 🏆#GoldenTracks pic.twitter.com/OBqhsaErD3 — European Athletics (@EuroAthletics) October 22, 2022

V moški konkurenci se je prvič zgodilo, da sta priznanje dobila dva atleta. "To malce spominja na leto 2018, ko sva dobila skupno priznanje za vzhajajoči zvezdi," je dejal Jakob Ingerbigtsen. Armand Duplantis je v tem letu trikrat popravil svetovni rekord v skoku s palico, medtem ko je Ingebrigtsen pobrial naslove na 1500 in 5000 metrov. V konkurenci za nagrado je bil še grški skakalec v daljino Miltiadis Tentoglu.

It's award season! ✨



Tune in to the Golden Tracks at 7.00pm CET to find out who will be crowned men's and women's European Athletes of the Year and Rising Stars! 🏆



📺 The Golden Tracks will be streamed live through our YouTube channel! pic.twitter.com/gXPqfmK7Kn — European Athletics (@EuroAthletics) October 22, 2022

Tokrat sta priznanji za vzhajajoči zvezdi dobila grška metalka kopja Elina Tzengko in litovski metalec diska Mykolas Alekna.

Preberite še: