Demšar brez polfinala: Nisem zadovoljen s tehnično izvedbo nastopa

"Nisem zadovoljen s tehnično izvedbo nastopa, čeprav čas, ki sem ga dosegel, ni slab. Zadel sem ob drugo oviro in nato počepnil in tam kar precej izgubil," je nastop strnil Demšar.

Demšar je dobil zelo dobro progo, bil je na peti v peti od šestih skupin. Na tretji progi je tekel tudi svetovni rekorder Grant Holloway, svetovni prvak na 110 m ovire in srebrn na olimpijski igrah lani v Tokiu.

"Ob meni na sosednji progi je tekel tudi Britanec Andrew Pozzi, branilec naslova. To me je zelo motiviralo. Žal pa mi ni uspelo, da bi to povsem izkoristil," je ocenil Demšar, ki bi moral za preboj v nadaljevanje za stotinko izboljšati svoj osebni rekord, ki ga je dosegel lani, letos pa je bil najhitrejši s stotinko slabšim dosežkom.

Na prvenstvo je prišel zadnji hip, saj je imela Slovenija pravico do nastopa enega atleta, ki ni izpolnil norme. "Temu cilju sem bil sicer zelo blizu. Potem sem se že posvetil pripravam na sezono na prostem, ki se bo v ZDA začela zelo kmalu. A sem zaradi uvrstitve na SP spremenil način treninga za kratko pripravo na SP. Čeprav se mi zimska sezona zaradi zdravstvenih težav ni iztekla po željah, pa je to lep obet za sezono na prostem, v kateri si želim izboljšati članski državni rekord," je napovedal Demšar.

Želi si tudi, da bi se uvrstil na evropsko prvenstvo v Nemčiji, mogoče pa tudi za SP na prostem v Eugenu v ZDA. V tej državi zadnja leta živi in študira fiziko.