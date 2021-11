Veliko lektoriranje Tanje Fajon, Roberta Goloba in Bojana Petana

"Moj asistent je podal le slovnične popravke," je Tanja Fajon državo ta teden presenetila z opisom svoje vloge pri nastanku poročila komisije Sophie in 't Veld. Kul opozicija, katere članica je Fajonova, pa je zahtevala razpravo odbora za nadzor proračuna o dogajanju v energetiki, kjer si, kot smo opozorili na Siolu, plače pomembni direktorji, tako vsaj kaže, izplačujejo mimo omejitev, ki jih določa zakon. Za zdaj ni informacij, da bi policisti in tožilci preverjali pri Robertu Golobu in njegovih nadzornikih, ali so res kršili zakon za velike finančne koristi.

Policisti pa že raziskujejo, kaj se je dogajalo v tednih pred objavo tajnih prisluškovanj ministru Andreju Vizjaku (SDS). Bili so poskusi trgovanj in izsiljevanj in tudi že prva policijska zaslišanja, kdo je ponujal te posnetke, komu vse in koliko denarja je hotel imeti, preden je za diskreditacijo Vizjaka POP TV objavil posnetke tajnih prisluškovanj pred 14 leti, kako je takratni minister za gospodarstvo prepričeval proti prevzemu tajkuna, ki je bil pred tem v LDS, Bojana Petana. V LDS je bil ob Petanu tudi Robert Golob. Vizjaku prevzema ni uspelo preprečiti. V številnih medijih Vizjaka danes kritizirajo, ker je poskušal preprečiti prevzeme, ki so bili katastrofa za državni proračun, in ne zaradi tega, ker mu to ni uspelo. Lektorirajo zgodovino za Petana in tajkune.

Je boljši lektor Petan, Golob ali Fajonova?

Matej Lahovnik (LDS, pozneje Zares), ob njem nekdanji finančni minister SD Franci Križanič Foto: STA Pri lektoriranju so ti mediji vsaj tako uspešni kot Robert Golob, ki to počne na bolj zahtevnem področju kot Tanja Fajon ali Bojan Petan. Na preveč izplačane plače smo v tej državi pač bolj občutljivi kot na postopke izbiranja tožilcev ali velikanske tajkunske prevzeme s tujim denarjem, ki ni bil vrnjen. Zaradi kraj s previsokimi plačami in nagradami upravam državnih podjetij je parlament sprejel celo poseben zakon, ki je omejil direktorske plače. Znan je kot zakon Mateja Lahovnika (LDS, pozneje Zares). Zgodilo se je v času leve vlade Boruta Pahorja (SD). Podjetje GENI je tipično takšno državno podjetje, ki služi s trgovanjem z energijo iz državne nuklearke na energetskem trgu, ki ga skoraj v celoti obvladujejo državna podjetja. Dogovorna ekonomija. Golob ima tam plačo, ki je dramatično višja od plač direktorjev drugih podobnih podjetij. Kot je denimo Petrol, ki niti ni v večinski lasti države. Več o tem, kako plača Goloba odstopa od plač drugih pomembnih direktorjev v velikih državnih podjetjih, lahko preberete v kolumni, ki je bila objavljena pred tednom:

Na lektorsko spretnost Goloba kaže tudi to, da ob objavljenih dilemah o plači tega direktorja in nadzornikov, ki so mu to omogočali, ni razburjenja v medijih in na državnem tožilstvu. Namesto tega je računsko sodišče Tomaža Vesela poslalo opozorilo ministrstvu za gospodarstvo, ki je napisalo prijazno pismo, naj nižje preverijo, ali morda zadnja leta Golobu ne izplačujejo plače mimo omejitev, ki jih določa zakon, in da naj poslej ravnajo ustrezno. Gre pa za sto tisoče evrov. Letno.

Tudi za številne medije, ki so pred dobrim letom dvignili prah, ko je ob prevzemu vlade Janez Janša svojim ministrom povsem zakonito določil nekaj sto evrov višje plače kot pred tem svojim Marjan Šarec, Golobova plača ni resna zgodba. Razlog za to zanesljivo niso le prepričljivost Goloba, ki velja za odličnega piarovca, in oglasni prihodki medijskih podjetij iz energetskih podjetij. Pomembna podrobnost je še, da večino tiska obvladujejo tajkuni iz strank, v katerih je Golob. KUL stranke. Saj veste, Petan, ki vodi Dnevnik, je bil v LDS. Stojan Petrič, ki vodi Delo, je bil v vrhu Foruma 21, tretji veliki tajkun na področju tiska, ki je lastnik številnih medijev, pa je kralj državnega urejanja odpadkov Martin Odlazek, ki je necenzurirano KUL.

Na TVS bi vsi poravnavo Žnidaršičeve

Skoraj že smešno majhne so v primerjavi z Golobom vsote v zgodbi, kako se je tik pred koncem mandata takrat direktor RTVS, danes pa STA, Igor Kadunc z voditeljico Tarče Eriko Žnidaršič poravnal, ker so ji nekaj let prej menda izplačevali prenizko plačo. Za devet tisoč evrov. Žnidaršičeva (pozneje pa tudi Kadunc) sta nam pojasnila, da je bila poravnava po njuni oceni poštena, ker bi to lahko Žnidaršičeva sicer tudi iztožila. Dogodek je pritegnil veliko javno pozornost, ker Žnidaršičeva vodi Tarčo. Kadunc pa je ravno menjal službo. Na TVS pa so številni dogajanje tudi pozorno spremljali, ker tam praktično vsi menijo, da so imeli ali imajo prenizko določene plače, in bi tudi takšno ali drugačno "poravnavo". Najmanj za devet tisoč evrov.

Pri Golobu je primer obraten in ima povsem druge dimenzije. Golob je bil kot vladni funkcionar LDS nekoč tudi na ministrstvu za gospodarstvo, ki zadnje desetletje nadzoruje spoštovanje Lahovnikovega zakona, bil je pa tudi podpredsednik Pozitivne Slovenije Zorana Jankoviča in SAB Alenke Bratušek. Tudi nadzorniki, ki odločajo o njegovi plači in o tem, kdo bo poslej vodil GENI, so pomembni ljudje, številni tudi državni direktorji. Če se pokaže, da so kršili zakon in bodo kazenski postopki, bo to zanje hudo nerodno. Zakon v primeru obsodb prepoveduje opravljanje funkcij na vrhu podjetij in opravljanje donosnih in vplivnih nadzorniških del. Ni šala.

Foto: Vitomir Petrović Pri Golobu vidimo, da so zakoni pri nas dogovorna ekonomija. Nejasni. Za nekatere veljajo, za druge ne. Ni pa bilo vedno v zgodovini tako pri politično pomembnih osebah. Zaradi visokih dodatkov k profesorski plači je nekoč letela ministrica Stanislava Setnikar Cankar in je morala tudi na sodišče, kjer je prizadeto in v solzah pojasnjevala, kako je v preteklosti povsem zakonito dodatno tržno delala ob profesorski službi za poln delovni čas. Več o tem, kako je računalniška aplikacija Supervizor razkrila, da je dodatno zaslužila pol milijona evrov v desetih letih, lahko preberete tukaj: PREPOVEDATI SUPERVIZOR! Pol milijona je zadnja letna "državna" plača Goloba. Setnikarjeva ni bila edina "žrtev" Supervizorja. Danes je to Erar, ki teh dodatnih zanimivih informacij ne vsebuje. So preveč boleče in politično občutljive. Ker bi naj na univerzi izplačeval preveč, se je na sodišču znašel celo nekoč finančni minister Dušan Mramor, ki je iz vlade Mira Cerarja odstopil zaradi zdravstvenih razlogov. Golob in tisti, ki mu določajo plačo, za zdaj nimajo enakih težav. Tudi Kul opozicija, ko zahteva razpravo odbora za nadzor javnih financ, tega ne sproža, da bi razčistili plačne dileme. Obratno. Njihov cilj je, da bi dosegli, da Golob in njegovi ostanejo na vrhu in še naprej dobivajo takšne plače. Za svoje se v Kul znajo boriti in marsikaj lektorirati.

Ko v EU lektorira Tanja Fajon

Kot je lektoriral asistent Tanje Fajon, čeprav ne ona in ne ta asistent nista člana te komisije in tudi nista bila v misiji Sophie in 't Veld, ki je preverjala stanje demokracije v Sloveniji. Prispevek slovenske SD, da bi Evropa bolje razumela dogajanje pri nas, je Romana Tomc razkrila s tem tvitom:

Očitno je @tfajon, čeprav ni bila članica misije #DRFMG, vpletena v pripravo poročila. Njen asistent je na dokumentu pustil sledi. Že dolgo je jasno, da ima ta zgodba izvor v 🇸🇮 in da sploh ne gre za ugotavljanje dejanskega stanja, ampak za napad na @vladaRS. #Razkrinkani pic.twitter.com/HnGIRr2RUr — RomanaTomc (@RomanaTomc) November 18, 2021

Asistent Fajonove Tanko je "lektoriral" del besedila o tem, kako so delegirani tožilci primer nesposobnosti slovenske oblasti, da bi spoštovali nacionalno zakonodajo in evropsko ureditev. To je bilo prav zapisano. Pomemben del političnih lektoriranj pa je, da se prikrije, kdo je res kriv za to. V tem primeru, da se prikrije krivda SD Tanje Fajon za to nesposobnost države in se prst usmeri drugam. To jim je precej uspelo.

Nekdanja obrambna, pozneje pa pravosodna ministrica Andreja Katič Foto: STA Leta 2019, ko je bila pravosodna ministrica Andreja Katič iz SD, je vlada Marjana Šarca parlamentu predlagala popravek tožilskega zakona in od takrat za izbiranje teh tožilcev "smiselno" velja člen, ki zahteva, da mora tožilski svet za vsako mesto dobiti najmanj tri kandidate in da je postopek neveljaven, če jih nima. Kot vsi vemo, je tožilski svet pridobil le po eno kandidaturo za vsako od dveh mest. Tanje Frank Eler in Mateja Oštirja. Ena ni tri ali več. Ena je manj kot tri. Ko je ta teden vlada zaradi ostrih pritiskov KUL strank, in to tudi preko evropskega parlamenta, začasno predlagala ta dva kandidata, s tem nacionalna zakonodaja res ni najbolj spoštovana. Ena preprosto ni tri.

SD in vlada Marjana Šarca bi pred tremi leti lahko predlagali, da se v zakon jasno zapiše, da za položaje delegiranega tožilca niso potrebni po trije kandidati. Ker bo interesa premalo. Ali ker pri teh to ni potrebno. A jasnega besedila, da ne bi bilo različnih razlag, niso predlagali. Nekaj drugega so. Danes so pa ti lektorji angleškega jezika največji svetniki. Krivi pa vsi drugi. V Evropo tožarijo druge. To sicer že ves čas. Tudi Fajonova. Svoje vloge ne omenjajo. Ta je natančno lektorirana.

Z dodatnima členoma so popravili tožilski zakon leta 2019, ko je bila pravosodna ministrica na volitvah neizvoljena poslanska kandidatka Andreja Katič (SD), tako:

Sophie in 't Veld je, kot je poročal dopisnik Dela Peter Žerjavič, pozneje razkrila dodatno dimenzijo o SD "lektoriranju in slovničnih popravkih" angleškega besedila. Povedala je, da so vse stranke "dale svoje prispevke, predlagale spremembe". Žerjavič se niti vprašal ni, ali lektorske. Te:

.@RomanaTomc ruši verodostojnost poročila, ki je zelo kritično do razmer v Sloveniji. To je odraz dejanskega stanja demokracije, na katerega opozarjajo ob @Europarl_EN tudi @Dunja_Mijatovic, @EU_Commission, @EBU_HQ , @EFJEUROPE. Moj asistent je podal le slovnične popravke. — Tanja Fajon (@tfajon) November 18, 2021

Tako vsi vemo, da je šlo za to, da z obtoževanjem drugih prikrijejo svoje grehe. Ne le pri tožilcih.

V mladi Sloveniji so to vlogo hudomušno orisali tudi s posnetkom:

Da se poskuša druge očrniti in to svojo dejavnost prikriti, je v politiki običajno. To počnejo vsi.

Res redko pa kot Tanja Fajon kdo to politično dejavnost tako prostodušno opiše kot slovenski prispevek za lepši in slovnično bolj pravilen angleški jezik. In to v položaju, ko imamo dovolj težav, kar kažejo tudi različne razlage plačnih in drugih zakonov, z lastnim jezikom.