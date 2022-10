Strah pred samskimi ženskami in opozicijo

Robert Golob, ki je za pomoč pri vladanju zahteval pet dodatnih ministrstev, jih še nima. Je pa ta teden prvič odgovarjal poslancem, ki mu okrepitev onemogočajo. Del novinarjev in urednikov RTVS je na ta dan stavkal. Moti jih, ker Golobova koalicija še ni predčasno odstavila vrha RTVS in tam nastavila svojih ljudi. Razlog za to pa je opozicijska SDS, ki z referendumsko pobudo vladajočim blokira krepitev z novimi ministri in prevzem RTVS. Na protestnem shodu je novinarske upornike podprl Milan Kučan, ta je v času komunizma že obvladoval vse medije, opozicija pa je bila takrat prepovedana. Dan po novinarskih so bili še protesti, ki jih je organizirala opozicija, ker vladajoči uzakonjajo pravico do posvajanja otrok za istospolne partnerje in odpravljajo omejitev, da ti pari niso upravičeni do biomedicinske pomoči, če ne morejo zanositi. S teh protestov se ni veliko poročalo.

Zakonske zagotovitve zdravljenja neplodnosti istospolnih partnerjev večina ustavnih sodnikov ni zahtevala. Doslej je bila pomoč zdravnikov, ko par ne more zanositi, rezervirana za težave pri oplojevanju med moškim in žensko. Vlada je, ko je predlagala, da se za istospolne partnerje črta izrecna prepoved, da "partnerja partnerske zveze nista upravičena do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo", zapisala, da črtanje ne pomeni, da bo zanje biomedicinska pomoč tudi zagotovljena, saj druga zakonodaja umetno oploditev še vedno določa le za žensko-moške pare. Ni pa vlada povedala, da bi pri istospolnih parih, kjer je razlog, da do oploditve ne more priti, objektiven, zdravljenje zvenelo celo nenavadno. Drugačna ljubezen za bolezen velja v diktaturah, odpraviti pa tega, da gejevski par ne more zanositi, tudi ni mogoče.

Le par sto jih je, pa večinoma stari

Posnetek prihoda nekdanjega šefa Zveze komunistov in pozneje predsednika republike na protest je objavil portal TOP NEWS. Foto: zajem zaslona Širitev zdravljenja neplodnosti je bila v preteklosti zavrnjena na referendumu. Le da je takrat šlo za idejo, da bi to pravico pridobile samske ženske, ki ne morejo najti partnerja. In ne tiste ženske, ki imajo ljubice in ne marajo moških. Vladna koalicija zdaj jasno zakonsko omejitev takšnega "zdravljenja" za istospolne pare odpravlja z razlago, da to zahteva ustavno sodišče, ko zahteva izenačitev pravic različnih parov do posvojitev otrok, in posebna ureditev za istospolne partnerje ni več potrebna. O protestih nasprotnikov načrtov vladne koalicije, da bi črtali omejitev umetnega oplojevanja in določili pravico do posvajanja otrok, ki jo je istospolnim parom že samo zagotovilo ustavno sodišče, so največji mediji poročali komaj opazno ali pa sploh ne. Da so s tem ravnali neobičajno, nam pokaže primerjava z obsežnostjo poročanj s politkolesarskih protestov prejšnje opozicije proti vladi Janeza Janše, ko so bili ti protesti na vrhu spletnih portalov POPTV, RTVS in tiska iz tedna v teden, in to tudi takrat, ko je bilo protestnikov le peščica, povrhu pa ni šlo za nič novega ali pomembnega, saj so se tisti protesti ponavljali iz tedna v teden in iz meseca v mesec. Tokrat pa je bil to po dolgem času prvi desni protest proti politiki bolj leve vlade. Ena od razlag, zakaj o shodu "za otroke" del medijev ni poročal, drugi del pa je poročal na nenavaden način, je, da se političnega ali ljudskega nasprotovanja sodbi ustavnega sodišča ne sme medijsko podpirati. Da to ne pije vode, nam pokaže primerjava s poročanjem o protestih v ZDA, ko je tamkajšnje vrhovno sodišče omejilo pravico do splava. Medijem v ZDA še na misel ni prišlo, da o tej odločitvi ne bi smelo biti javne razprave ali da je nespodobno poročati s protestov proti odločitvi desne večine na ameriškem vrhovnem sodišču. Kot se pri nas menda ne sme poročati o protestih proti odločitvi leve večine na našem ustavnem sodišču, ki je za številne državljane sporna ali o odločitvi levo sredinskih strank v parlamentu.

So pa bili odzivi medijev pri nas različni. Časopis Večer je dogodek opazil. Poročali pa so "družbeno angažirano". Skoraj kot v starih časih, ko je bila opozicija še prepovedana. Na družbenem omrežju so svoje ravnanje reklamirali tako:

Na shodu ni bilo le nekaj sto ljudi. Tudi ni šlo le za dogodek združene desnice. Je pa res, da so tam bili tudi starejši državljani, ki skoraj še edini kupujejo tiskane časopise, ki jim naklade že desetletje strmoglavljajo.

Kako oploditi samske ženske?

Foto: Bojan Puhek V razpravah v parlamentu o vprašanju oploditev je na zgodovinsko dimenzijo opozorila poslanka SD Maira Hot. Glasovanje o popravkih družinskega zakonika bo v torek. Ob zakonu, ki ukinja prepoved zdravljenja neplodnosti istospolnih parov z biomedicinsko pomočjo, kar ga pa po mnenju vlade še ne omogoča, je spomnila na referendum v preteklosti in povedala: "Strah vas je žensk, strah vas je samskih žensk, evo, 21 let pozneje se samska ženska v tej državi še vedno ne more poslužiti postopkov za biomedicinsko oploditev."

Dopolnila, ki bi odpravilo to nepravičnost in bi umetno oplojevanje, ki je bilo nekoč na referendumu zavrnjeno, zagotovilo samskim ženskam (za zagotovitev enakopravnosti pa morda tudi samskim moškim) pa Hotova ni predlagala. Za zdaj.

V prihodnjih dneh bomo izvedeli, ali bo Robertu Golobu uspelo ekspresno hitro dobiti pet ministrstev več, tudi prav posebno za solidarno prihodnost za Luko Meseca, ki si je medtem premislil in ga več noče. In tudi, ali bo vladajočim uspelo na hitro odstaviti generalnega direktorja RTVS, direktorja televizije, direktorja radia, vse programske svetnike in nadzornike, da bi nastavili svoj kader. Izteka se namreč čas, v katerem mora SDS zbrati 40 tisoč podpisov, da bi o teh načrtih vladajočih ljudje odločali na referendumu. Stavka vladni koaliciji naklonjenih novinarjev in urednikov na RTVS, ki jo je podprl Milan Kučan, s tega vidika ni bila v najboljšem času. 40 tisoč podpisov ni preprosto zbrati, protesti novinarjev pa so prejšnji teden še dodatno motivirali nasprotnike novosti, da v prihodnjih dneh primaknejo še kak podpis. Nazadnje je 40 tisoč podpisov uspelo zbrati prejšnji opoziciji ob zakonu o vodah lani spomladi.

Kam je zašlo RTV SLO novinarstvo pa kaže, ker so stavkajoči mirno zahtevali, da mora njihov spletni medij propagandna sporočila njihovega sindikata zastonj objaviti na vrhu strani kot novinarsko zgodbo. Ko šefi niso pristali na nestrokovno ravnanje, pa so to razglasili za cenzuro in še bolj glasno zahtevali odstavitev vodstva. Stavka je pred stroko. Politika pred novinarstvom. Strah pred vplivom opozicije na medije, pa čeprav majhnim vplivom, pa je velik.

Če podpisov ne bo dovolj, bo Golob v vladi v obdobju težav z inflacijo, naraščajočih cen elektrike in celo napovedi, da nam bodo onemogočili smučanje, dobil pet dodatnih ministrstev, RTV SLO pa bo še bolj takšna, kakršno smo nekoč že imeli.

Umetno oplojevanje za istospolne pare pa bo večina v parlamentu najbrž tudi prej ali slej zagotovila.