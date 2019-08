Nisem zadovoljen in razmišljam o zamenjavi službe. Ali je odločitev za spremembo pravilna?

Pogosto se na daljšem dopustu zavemo, da nam nekateri vidiki našega življenja niso najbolj všeč. "Ne cenijo me dovolj. Nimam priložnosti, da bi pokazal svojo ustvarjalnost. Utrujen sem. Tako ne bo šlo več naprej. Nimam prijateljev na delovnem mestu. Ne počutim se dobro z ljudmi, ki so okoli mene." To je popolnoma normalno in se navadno zgodi kakšen teden po začetku dopusta. Takrat ste najverjetneje uspešno odklopili od svojega "delovnega vsakdana" in ste nekoliko bolj v stiku sami s seboj. Takšne misli se pojavijo, ker globoko v sebi že dlje časa razmišljate o spremembi, zavestno pa se trudite te misli potlačiti.

Če imate še teden dni dopusta, je čas, da odklopite in si napolniti baterije. Morda pa je naslednji teden tudi čas, v katerem lahko mirno preverite, ali je čas za spremembo. Preden sprejmete dokončno odločitev, vam predlagam, da uporabite coaching strategijo "trikotnik spremembe", s katero preverite, ali je odločitev za spremembo službe pravilna.

Sprememba službe ali pa katerakoli druga pomembna življenjska sprememba zahteva trezno odločitev. To ne pomeni, da intuiciji, ko gre za pomembne življenjske odločitve, ni mogoče zaupati, vseeno pa bo odločitev trdnejša, če dodamo razum. To storimo tako, da analiziramo položaj, strateško načrtujemo spremembo in opravimo ustrezno samorefleksijo. Tema sprejemanja odločitev je zelo kompleksna, zato se bom osredotočil predvsem na samoreflektivni del, ki dostikrat ovira sprejemanje odločitev, saj spodbuja dvom kljub razumsko jasni analizi vseh okoliščin. Vzemite si še sedem minut in spoznajte strategijo "trikotnik spremembe" za bolj uspešno sprejemanje pomembnih odločitev.

Poglej iz vseh zornih kotov

Prva in najmanjša sprememba je sprememba mišljenja o položaju. Dosežemo jo z usmerjeno samorefleksijo. Če znova pogledamo katero od zgornjih misli, na primer "Utrujen sem. Tako ne bo šlo več naprej", lahko vidimo, da imamo jasno mnenje o situaciji. Sprememba je očitno potrebna, vendar kakšna? Za začetek je dobro, če si vzamemo čas in poskušamo na položaj pogledati iz različnih gledišč. S tem si dovolimo zavzeti novo in morda nekoliko bolj razumsko perspektivo. Lahko se vidimo kot žrtev, ki nima moči, da spremeni svoje vedenje. Lahko vidimo svojega delodajalca kot preganjalca, ki nas zanalašč zafrkava in nam otežuje življenje. Lahko vidimo nekoga drugega (na primer vodja bo pomagal, sindikat ima dolžnost …) kot rešitelja, ki nam bo pomagal v situaciji. Vsi trije položaji in razmišljanja so pogosti in popolnoma normalni. Nobeno od njih pa nam ne bo prineslo moči za spremembo. Da bi lahko spremenili svoje mišljenje v situaciji, si iskreno odgovorimo na spodnja vprašanja.

Zakaj se sprašujem o spremembi službe?

Zakaj se ravno zdaj sprašujem o tem?

Zakaj si prizadevam za spremembo?

Kako položaj vidijo drugi vpleteni (delodajalec, vodja, sodelavec, partner, prijatelj…)?

Kako si lahko položaj razložim še na drug realen način?

Kaj od tega bom sprejel zase?

Jan Kovačič je kolumnist Siol.net. Foto: Jan Kovačič

Spremeni svoje dosedanje vedenje

Naslednje, kar ugotavljamo in spreminjamo, so vedenja v situaciji. Kadar nismo že trdno prepričani, da je sprememba potrebna, nadaljujemo raziskovanje vedenj. Samorefleksija usmerjena na vedenja in strategije ravnanja v položaju bo učinkovita, če smo resnično iskreni in morda ugotovimo, da v podobnih situacijah ponavljamo enaka in ne preveč funkcionalna vedenja. Če se odločimo, da ne želimo spremeniti načina spoprijemanja in zgolj še enkrat potrpimo, smo sprejeli odločitev, da ostanemo, kjer smo. Pa bomo ob tem res OK? Predlagam, da si vzamemo čas in ugotovimo, s katerimi vedenji ohranjamo trenutni položaj in katera vedenja imamo še na voljo za resnično spremembo. Postavimo si vprašanja.

Kako se lotevam reševanja situacije? Kako uspešen sem pri tem?

Kako sem reševal podobne situacije do zdaj? Kako uspešen sem bil?

Kako bi se lotil situacije, če me ne bi bilo strah tveganj? Kako uspešen bi bil?

Kako se drugi ljudje lotevajo podobnih situacij? Kako uspešni so pri tem?

Kako uporabim svoje prednosti in izkoristim priložnosti? Kako se pripravim na pasti in ovire?

Kako se še lahko lotim te situacije? Kaj natanko pričakujem, da se zgodi?

Sprememba službe pomeni drastično spremembo okoliščin

Šele ko smo zavzeli perspektivo in razmislili o vedenjih povezanih z reševanjem (in ohranjanjem) problemske situacije, je čas za spreminjanje okoliščin. Vemo, da si želimo spremembe, a še vedno ne vemo, kaj in kako. Ne skrbite, počasi in premišljeno do naslednjega koraka. Zdaj ste že postavili dobre temelje za spremembo. Nadaljujete iskreno odgovarjanje na vprašanja, s katerimi boste lažje izpeljali spremembo.

Kaj natanko si želite, da se zgodi v naslednjem tednu, mesecu, dveh mesecih?

Kaj natanko vam je pri delu tako pomembno, da se niste pripravljeni prilagajati?

Kaj natanko vam je bilo že zdaj všeč in bi radi ohranili na naslednjem delovnem mestu?

Kaj natanko bi spremenili na tem delovnem mestu in bi želeli od naslednjega?

Kateri koraki vas ločijo do naslednjega kariernega izziva?

Kaj natanko bo vaš prvi naslednji korak?

Glede na trg dela je zdaj pravi čas za spremembo

Če se danes odločite za spremembo, lahko računate, da na novem delovnem mestu začnete 1. januarja 2020. Razmere so dobre. Gospodarska rast je pozitivna, delodajalci pa iščejo nov in zanimiv kader, ki prinaša dodano vrednost. Jeseni in proti koncu leta velikokrat izpeljujemo kadrovske postopke in nato sprejemamo nove sodelavce v svoje kolektive. Zavedajte se, da normalen kadrovski postopek traja od enega do treh mesecev, potem pa je tu še vaš odpovedni rok, zato mirno. Osredotočite se na vsak prvi naslednji korak in naredite nekaj, da boste izpolnili svojo karierno vizijo. V januarju pa boste, verjamem, že obvladovali nove izzive na novem delovnem mestu!

