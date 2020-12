Zdaj je verjetno tudi največjim optimistom jasno, da bomo do pomladi takole, kot smo zdaj. Na začetku epidemije sem zapisal, da bodo Američani imeli hude težave, ker imajo veliko prekarnega dela brez bolniške. Ljudje bodo torej hodili v službo in razširjali virus.

Glej, glej, slovenska vlada se je morala prav potruditi, da je ameriško Ahilovo peto prenesla v naše kraje. Plače v Sloveniji so slabe: "velika večina prebivalcev Slovenije ima dohodke pod povprečno plačo. Več kot tretjina ljudi ima manj kot minimalno plačo (vir)." In še pomembnejše, strukturirane so takole: nizka plača + različni dodatki. Če vas ni v službi, ni dodatkov. Če ste na bolniški, dobite 80 odstotkov plače. Prvi mesec jo krije delodajalec. Česar seveda noče.

Na koncu dobimo katastrofo ameriškega tipa, ljudje si preprosto ne morejo privoščiti bolniške in hodijo v službo, čeprav bi morali ostati doma (vir). Avstrija in Nemčija sta za bolnike s covid-19 seveda ponudili 100-odstotno nadomestilo, Slovenija pa ne. In dobili smo zdravstveni, ekonomski in psihološki kaos.

Z novim avtom do sosednje občine

Drugo, kar sem zapisal že večkrat in me še vedno navdaja z žalostjo: pri nas se ne zgodi redko, da ugotovite, kako je nekdo na oblasti naredil milijonsko škodo zato, da je lahko ukradel gajbo krompirja.

Tako je eden izmed ukrepov proti virusu tudi odprava davka na luksuzna vozila. Država bo dobila osem milijonov manj. "Premožni Slovenec, ki si bo kupil na primer porscheja cayenna, bo tako po novem zanj plačal 30.000 evrov manj (vir)."

Kar samo pomeni - in ljudje smo to opazili -, da nekdo v vladi pač kupuje nov avto, nič drugega. Minister za finance Andrej Šircelj? Avtorja strategije gospodarske pomoči Lahovnik in Počivalšek?

Ali pa kar vsi? Veste, priložnost je ...

Vlada in njeni cilji

Trenutna vlada je nekakšen Frankenstein, sestavljen iz številnih delov, ki se premika okorno in na silo, skupaj pa ga drži le dejstvo, da mora ostati sestavljen zaradi zelo različnih ciljev: od kloniranja Orbana prek Počivalškovega stegovanja rok po turističnem holdingu do čisto človeške želje vleči plačo, dokler gre (SMC, DeSUS …). Epidemija je ozadje, ki pride prav, saj smo ljudje tako dobili nadomestne probleme, s katerimi se ukvarjamo.

Starejši občani se spomnijo vojne za samostojno Slovenijo in izjave jugoslovanskega vojaka, ki je za nas rekel, da se pretvarjamo, da se osamosvajamo, medtem ko se oni pretvarjajo, da nam to preprečujejo (vir).

Na tej točki že čutimo, da se vlada le pretvarja, da se bori proti virusu, mi pa se pretvarjamo, da jo ubogamo.

Podatki kažejo, da smo prispeli točno tja, kamor ne bi smeli.

Na svojem smo

Da, na svojem smo in res bi bilo dobro, če bi omejili širjenje virusa. Zato sem današnjo kolumno namenil nošenju mask. Rad bi opisal nekaj, kar smo večinoma spregledali ne samo v Sloveniji, marveč v vsej zahodni civilizaciji.

K pisanju me je spodbudil naslednji monolog, ki je v osnovi žal resničen:

"Ja, so me testirali, pozitiven sem. Zbolel sem, ja. Samo kašljam, ni prav hudo. Bo že … Ja, seveda moram ven! Kdo mi bo pa sprehajal psa? V trgovino tudi moram, nimam nikogar, ki bi mi nosil. Pa tudi sam najraje izberem. Povsod podtikajo slabo robo. Maska? Kako to mislite? Zakaj bi nosil masko? Saj sem že bolan, ne morem zboleti dvakrat! Vi ste pa smešni, no!"

Japonska

Na Japonskem vsak dan na vlake stlačijo več kot celotno prebivalstvo Slovenije, natlačijo jih kot sardine in pričakovali bi, da jih bo virus množično pohopsal. Glede na prenaseljenost in gnečo bi morali biti priča katastrofi. Ni tako.

Ko so vprašali japonskega ministra, zakaj ne, je odgovoril z eno samo besedo: mindo, ki ima seveda mnogo pomenov. Načeloma gre za visoke standarde obnašanja, olike, kulture, lahko pa bi jo prevedli tudi kar kot višjo raso.

Bistvo je, da Japonec ne bo nikoli storil ničesar, s čimer bi ogrozil skupnost. Torej tudi ne bo šel v službo ali na cesto kihajoč in kašljajoč. Takoj, ko bo posumil, da z njegovim zdravjem nekaj ni v redu, si bo nadel masko.

Pomembno: Japonci torej maske nosijo zato, da bi zaščitili druge, ne sebe (vir).

Zahod

Zaradi kulturnih razlik se je vzrok nošenja mask izgubil, ko je prišel v zahodno civilizacijo. Pri nas večina ljudi misli, da z maskami ščitijo sebe.

Prebiral sem nekaj ameriških republikanskih spletnih strani in povsod pravijo, da ni dokazov, da bi vas maske ščitile. Kar je res. Dodajo - zakaj bi jih torej nosili?

Niti na kraj pameti jim ne pade, da bi jih nosili zato, da bi zaščitili druge.

Pravkar je bila objavljena danska študija Danmask-19, v kateri so tri mesece spremljali ljudi, ki so nosili zaščitne maske, in prišli do ugotovitve, ki bo pogosto citirana: maske niso bistveno pripomogle k zaščiti. Pri tem pa raziskava ni naredila "nobene ocene, koliko maske ščitijo druge".

Ugotovili torej niso nič drugega kot to, kar že piše na spletni strani Svetovne zdravstvene organizacije: "samo nošenje mask ni dovolj za zaščito pred covid-19". V dodatnem dokumentu piše, da maske prinašajo le: "mogoče koristi", okuženi torej manj širijo virus. Ogrožene skupine pa naj nosijo respiratorje (torej FFP2 (vir)) za zaščito.

Vlada

Dejstva, da z maskami ne ščitimo sebe, marveč druge, ne dojame niti oblast. Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca je vodil delegacijo v Porabje. Na fotografijah nihče ni nosil maske. Kovšca je pojasnil, da ni bilo potrebe, saj "smo se zadrževali v krajih brez do zdaj zabeleženih okužb s covid-19 (vir)".

No, tako tudi Cortesovi španski osvajalci Južne Amerike niso nosili mask, saj so šli v kraje, kjer do tedaj še ni bilo evropskih kužnih bolezni.

Razprave o maskah: lopatarji

Na družbenih omrežjih sem si že dlje časa malce beležil trditve borcev proti maskam in prav neverjetno je, kako vsaka trditev izhaja iz tega, da ščitijo sebe, ne druge.

Najbolj me je impresioniral možakar, ki je na masko z lopato metal prah, saje, pepel in vsakič videl, kako je na drugi strani nekaj padlo skozi. "Saj to me ne ščiti!" je zavpil. Res je. In res je tudi, da bi, če bi z lopato nabasal nekaj kilogramov virusa, tudi ta prišel skozi.

Gre za to, da manj pride v nasprotno smer. Zdaj bi možakar rekel: "Saj ni pomembno, gotovo nekaj pride!" Res je, a manj in drugače usmerjeno. Mi, očalarji, dobro vemo, da se nam z masko rosijo stekla, saj potuje naš dih takoj navzgor, ne pa naprej, v sogovornika.

Zdravojedci, športni, pozitivni

Enako velja za argumente tistih, ki imajo za talisman svojo telesno pripravljenost, čisto hrano, ki jo uživajo, pozitivno energijo, s katero se navdajajo. Vsi pravijo, saj ne morem zboleti, torej maske ne potrebujem.

Porečem in gotovo se strinjate: virus bo torej na vas skočil, a se odbil, kajne? In tiste dni, ko bo zaman poskušal prodreti v vas, bo od vas odpadal in lahko okužite vse, s katerimi pridete v stik. Mar ni tako?

Zdravi

Kronski argument proti maskam: "Saj sem zdrav." Ne veste. Tudi če ste bili testirani včeraj, ste danes lahko že kužni, a brez znakov bolezni.

Skrb za drugega

Maske torej nosimo zato, da ščitimo druge. Če drugih okoli nas ni, so torej povsem nesmiselne. V neprezračenem zaprtem prostoru jih nosimo tudi zato, da za seboj pustimo čim manj virusnih sledi.

Razumem, da je to koncept, ki vam je lahko povsem tuj. Zahodna civilizacija malikuje egoizem in individualizem, nenadoma pa naj bi delali nekaj zgolj za drugega, za svojega bližnjega. To je tako čudno, da boste nedvomno morali malce razmisliti in to prespati.

Gotovo ste že vsi srečali človeka, ki je nenadoma potegnil masko z obraza, začel kašljati in kihati, ko se je odkrehal, pa si spet nataknil masko, ponavadi s komentarjem, da mu maske kratijo svobodo odkašljavanja. No, to je tipičen Zahodnjak. Ne bodite kot on.

Drugo, kar sem opazil - popravite me, če se motim -, je to, da se nasprotnik nošenja mask, ko krene v monolog, začne nagibati naprej. Rad bi zlezel v vaš obraz, z vami vzpostavil stik prek sline. Ste opazili? Bori se torej za pravico do pljuvanja v vaš obraz.

Prijaznost tujcev

Kljub ideologiji egoizma smo ljudje v osnovi družbena bitja. Torej nam začasno nošenje maske v korist bližnjega ne bi smelo pomeniti hude težave. Izjema so klinični psihopati, sociopati in patološki narcisi.

Če se nam nekdo torej približa brez maske, smo tako prvič v zgodovini dobili hiter test za odkrivanje takih ljudi. Tako ali tako se jih je bolje izogibati, mar ne?