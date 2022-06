Lepo je biti milijonar Robert Golob

Golob je "dobil" več kot Kramar. Za nagrado, ko se mu je iztekel mandat na vrhu, pa je postal še premier. Nagrade mimo omejitev si je zagotovil tako, da je GEN-I razglasil za zasebni posel. Ker bi naj GEN-I ne bil podjetje v pretežni lasti države, je javnosti lahko prikril tudi, zakaj je nakazoval 103 tisoč evrov podjetju, ki ga je ustanovila in nekaj let vodila novinarka portala Necenzurirano Vesna Vuković. Kako mu je uspelo tako spretno krmariti med zasebnim in državnim, preiskujejo tudi kriminalisti NPU, ki jih je po Golobovem prevzemu oblasti že doletel nadzor. Da ne bi bili preveč samovoljni. Politični.

Nesrečen čas hitrega nadzora NPU

Nadzor nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) je odredil vršilec dolžnosti direktorja policije Boštjan Lindav, in to takoj, ko ga je vlada nastavila po prevzemu oblasti. Boštjan Lindav Foto: STA

Premier Robert Golob pa je v parlamentu že pred tem javno napovedal takojšnjo depolitizacijo policije. Z besedami: "Tega sploh ne skrivamo. Tako kot bo naloga državnega zbora depolitizacija medijev, bo naloga ministrstva za notranje zadeve depolitizacija policije. In to taka depolitizacija, da tudi, ko bo tukaj stal nekdo drug, poti nazaj ne bo več." A Golob, čeprav se ga drži sloves milijonarja, moža izjemne sreče, je s tem nadzorom ni imel. Takoj so se razširile govorice, da je cilj onemogočiti kriminalistične preiskave samega Roberta Goloba. Čas so pa tudi nespretno izbrali. Ravno med preiskovanjem čudnih poslov Zorana Jankovića. Nekoč strankarskega šefa Goloba. Posledica, ko smo na Siolu v sredo razkrili, v kakšnem času se začenja nadzor NPU, je bila, da so z vrha policije odločno zanikali, da bi bil namen onemogočiti potekajočo preiskavo župana Ljubljane Zorana Jankovića, ki s pomočjo srbskih poslovnežev preusmerja ogrevanje prestolnice iz premoga na ruski plin, ki ga je zadnja leta preprodajal Robert Golob, da je zaslužil svoje milijone nagrad. Šefica NPU Petra Grah Lazarjeva je, kot so pozneje pojasnili z vrha policije, prosila za prestavitev nadzora nad NPU zaradi operativnih nalog NPU na ljubljanski Energetiki. In nadzor se ni začel v sredo. V četrtek se je. Lindav ga je odredil v ponedeljek, začeti bi se moral v torek, a sta bila direktor kriminalistične policije Vojko Urbas in šefica NPU Grah Lazarjeva odsotna in jima sklepa niso mogli predati. V sredo pa je bila NPU "v akciji" preiskovanja Jankovićevega preusmerjanja ogrevanja Ljubljane s premoga na ruski plin tudi s pomočjo srbskega poslovneža Petra Komljenovića, ki je nekoč, kot je sam trdil, sinu ljubljanskega župana Juretu Jankoviću brez vsakega papirja na lepe oči posodil 582 tisoč evrov, ki jih temu niti ni bilo treba vrniti, ker je bila del posojila "investicija" v skupne posle. Komljenovića so ta teden NPU-jevci "pridržali". Med osumljenimi nepravilnosti pri gradnji plinsko-parne enote v ljubljanski toplarni naj bi bili še direktor Energetike Ljubljana Samo Lozej, tehnični direktor Marko Agrež in direktorica Javnega holdinga Ljubljana Zdenka Grozde. Posel je leta 2019 dobila grška družba Mytilineos Holdings, za katero naj bi, kot sta leta 2019 za Siol.net poročala Primož Cirman in Vesna Vuković, lobiral Komljenović, ki je povezan z družino Janković, v davčnem postopku proti Juretu Jankoviću pa je pomagal pri obrambi, ko je Jankovićev sin poskušal pojasniti, od kod mu več kot pol milijona evrov.

Melita Župevc Foto: STA Govorice, da je namen depolitizacije policije in nadzora NPU ustavitev postopkov, ki so neprijetni za Goloba in vse tiste, ki so za njim, je le še spodbudilo, ker so iz policije pojasnili, da je novi generalni direktor nadzor odredil zaradi, kot so zapisali, "razjasnitve navedb o nepravilnostih pri določenih preiskavah, povezanih z nabavo zaščitne opreme, in drugih preiskavah". S tem so pokazali, da so nezadovoljni s konkretnimi preiskavami. S preiskavo Zdravka Počivalška, denimo, pa morda še z drugimi, torej preiskovanjem Zorana Jankovića, Roberta Goloba ... Kako pomembne so prava smer, hitrost in izbira teme, pa nam je v četrtek pokazala Tarča javne televizije, ki je v tednu, ko je NPU opravljal preiskave na Energetiki in se je razvedelo za božjastno visoko nagrado Golobu, vso pozornost spet posvetila nabavam respiratorjev zdaj že nekdanjega ministra za gospodarstvo in predsednika SMC Zdravka Počivalška. Kriminalisti so, tako Tarča, med drugim ugotovili, da bi naj bil v nabave respiratorjev, za katere bi naj država plačala preveč, vpleten celo Pristop, ki velja za levici naklonjeno agencijo, iz katere je med najtesnejše sodelavce Roberta Goloba prišla Melita Župevc. Nekoč novinarka, pozneje pa partnerka nekdanjega premierja Antona Ropa.

Informacije javnega značaja, ki niso za javnost

Teden pa je zaznamovala še dodatna nenavadnost vlade milijonarja. Začetek vladanja Roberta Goloba je zaznamovala naloga ministrom, da takoj pripravijo poimenske preglednice novo zaposlenih in premeščenih javnih uslužbencev, skupaj s podatki o nazivih, plačnimi razredi in tipi zaposlitve, za obdobje od 1. 1. 2020 do 1. 6. 2022. Ministri so nalogo izpolnili, informacijska pooblaščenka pa je javnost obvestila, da nova vlada to sme preiskovati, ker gre za državne uslužbence, povrhu pa so to, kot so zapisali: "celo prosto dostopne informacije javnega značaja po 3. odstavku 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), po katerem so, ne glede na zakonske izjeme (tudi varstva osebnih podatkov), prosto dostopni podatki v zvezi z delovnim razmerjem javnega uslužbenca in/ali v povezavi s porabo javnih sredstev. Podatki o zaposlitvah javnih uslužbencev (skupaj s podatkom o datumu zaposlitve, premestitve, napredovanja ... in podatki o plačah) so tako prosto dostopne informacije javnega značaja, o čemer je IP že večkrat odločil." Tako so zapisali.

Ko smo na Siolu to prebrali, smo od vlade takoj zahtevali, da nam zbrane poimenske spiske posredujejo. Gre za prosto dostopne informacije javnega značaja. Ljudje imajo pravico vedeti. Pomembno je. Sledil je hladen tuš. Iz vlade so nam sporočili, da nam teh spiskov ne bodo poslali, ker menijo, da morajo te podatke prikrivati pred javnostjo. Analizirali jih bodo in javnost obvestili le o tistem, kar se bo njim zdelo zanimivo.

To je bila direktna in neposredna kršitev zakona. Če je res, kar je zapisala informacijska pooblaščenka, javnosti teh podatkov ne smejo prikrivati ali jih posredovati selektivno, kot bi jim propagandno najbolj koristilo.

Zakon jim te pravice ne daje. Nismo v diktaturi.

Ker je kršenje zakona na področju pravice javnosti o obveščenosti o javnih zadevah za novo vlado neroden začetek, jih javno pozivamo, da to znova premislijo. Zato smo jim tudi poslali še dodaten zahtevek po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.

Nov premier je milijonar in veliko bolj spreten od Marjana Kramarja. Prehiteva zakone. Nad njimi je.

Lepo je biti milijonar Golob. Številni bi bili radi.