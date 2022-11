Janez Šušteršič: Zakaj morate na referendumu o RTV glasovati proti

Če ste 24. aprila glasovali za svobodo, ker ste želeli zavrniti avtoritaren način vladanja in nespoštovanje pravne države, potem morate za svobodo glasovati tudi na referendumu o RTV. To pomeni, da morate glasovati proti. Če boste glasovali za, boste namreč s tem Robertu Golobu sporočili, da tudi on lahko vlada avtoritarno in da tudi njemu ni treba spoštovati pravne države. Ne razumete? Upam, da boste, če preberete tole kolumno.

V pravni državi se direktorjev ne menja z zakonom

Zakon o RTV, podoben zdajšnjemu, je podobna vladajoča koalicija sprejela že leta 1994. Tudi takrat so z zakonom temeljito spremenili sestavo sveta RTV in to izkoristili za menjavo direktorja, ki jim je šel na živce. Niso ga odstavili neposredno s prehodnimi določbami, tako kot to počnejo zdaj, ampak so določili, da mora svet po sprejetju zakona takratnemu direktorju še enkrat potrditi mandat.

Novi svet takratnemu direktorju mandata ni potrdil. Tisti, ki so zakon sprejeli, so vedeli, da bo tako, saj so si v novem svetu lahko zagotovili večino.

Pol leta kasneje je ustavno sodišče odločilo, da je bil takšen zakon neustaven, in razrešeni direktor se je vrnil na položaj. K razveljavitvi je veliko prispevala nejasnost zakonske določbe, za današnji čas pa je pomemben predvsem tale del obrazložitve:

"Negotov položaj, ki bi nastal s tem, da bi lahko upravljavec brez navedbe razlogov za to in v postopku, ki prizadetemu ne zagotavlja procesnih pravic, prosto odločil o predčasnem prenehanju mandata, bi direktorju javnega zavoda onemogočal, da se neodvisno in ustvarjalno posveča aktivnostim, ki jih mora izvajati v javnem interesu."

Točno to počne novi zakon o RTV – s prehodno določbo razrešuje direktorja, ne da bi za to navajal razloge in ne da bi prizadeti pri tem imel kakršnekoli procesne pravice. Če je bilo takšno početje neustavno leta 1994, potem je gotovo neustavno tudi danes.

Seveda lahko rečete, da bi današnje ustavno sodišče o zadevi odločilo drugače. Morda res. Tisti, ki so z zakonom o RTV direktorja odstavili leta 1994, v takratnem ustavnem sodišču niso imeli politične večine. Tisti, ki to počnejo danes, jo imajo. Zato tudi nič ne govorijo o tem, da je treba depolitizirati ustavno sodišče. Govorijo pa veliko o depolitizaciji RTV – seveda le zato, ker tam trenutno nimajo večine, vsaj ne na vodilnih položajih.

Odrekanje denarja je avtoritarni politični pritisk

Generalni direktor RTV je pred časom pisal predsedniku vlade in predlagal povišanje RTV-prispevka. Ne glede na to, kaj si mislite o prispevku, bi vas moral skrbeti odgovor Roberta Goloba, ki je zapisal:

"Vprašanja, povezana s financiranjem RTV Slovenija, bodo lahko predmet razprave po uveljavitvi zakona o RTV, ko bosta zagotovljeni institucionalna avtonomija in uredniška neodvisnost RTV."

Prevedeno v preprost jezik Golobov odgovor pomeni tole: najprej vas bomo odstavili, potem se bomo pa z novimi pogovarjali o denarju.

Vas to na kaj spominja? Ne? Pa bi vas moralo.

Janševa vlada je na različne načine zavlačevala z dogovorom o financiranju STA, ker so želeli direktorja prisiliti k odstopu. Robert Golob se danes ne želi pogovarjati o denarju, ker želi prej zamenjati direktorja. Če je bil Janša zaradi tega v vaših očeh avtoritarec, potem je ravno tak janšist tudi Robert Golob.

Enega ste odstavili na volitvah, drugemu pa boste na referendumu potrdili očitno neustaven zakon?

Politično ocenjevanje medijev je avtoritarni pritisk

Menda bi se morali politiki vzdržati komentiranja medijev, ker je to politični pritisk. Menda politiki tudi ne bi smeli izbirati, kateremu mediju dajejo izjave in kateremu ne, saj morajo biti tudi sami nepristranski in ne dajati prednosti nikomur.

Seveda to lepo načelo ne velja za vse. O tem, da je program RTV zanič, da so razmere na RTV nevzdržne in da je postala nekakšna Janševa televizija, so v zadnjem času govorili skoraj vsi, ki kaj štejejo v naši vladajoči politiki.

Koliko so takšna mnenja o RTV realna, nam pove smešnica, ki se jim je pripetila. Ko so na RTV napovedali serijo oddaj o svoji prihodnosti, so vladajoči udeležbo zavrnili, ker niso želeli sodelovati pri, po njihovem mnenju, evidentni zlorabi javnega servisa za referendumsko kampanjo. Ko so videli prvih nekaj oddaj, so bili še bolj prepričani, da gre res za zlorabo, in so na RTV poslali medijsko inšpekcijo. Ta se je tam pomudila kakšni dve uri in ugotovila, da je vse v redu in da ni nobenega razloga za uvedbo postopka.

Toliko torej o tem, kako kompetentni so Golob, Vrečkova ali Pašek Šetinčeva za ocenjevanje programa RTV. Niso – imajo pa o tem svoje politično mnenje, ki ga poskušajo uveljaviti z neustavnim zakonom.

V redu, ampak novi zakon je vseeno boljši

Morda se boste celo strinjali, da je to, kar pišem, po svoje res. Morda. Vseeno pa si boste mislili, da je stanje na RTV katastrofalno in da nekdo mora to presekati, pa četudi na malo grob in političen način. In da je novi zakon, čeprav morda neustaven, vseeno boljši od zdajšnjega.

Težava s takšnim razmišljanjem je, da je novi zakon slabši.

Novi zakon ukinja nadzor nad nepristranskostjo in objektivnostjo RTV

Veljavni zakon določa, da mora RTV zagotavljati verodostojne in nepristranske informativne oddaje ter celovito in objektivno obveščenost. Programskemu svetu zakon nalaga dolžnost, da skrbi za uresničevanje teh načel, in mu daje možnost, da v posebej utemeljenih primerih poda navodila generalnemu direktorju glede sprememb, ki morajo biti uvedene v programih.

Po novem zakonu svet RTV ne bo več imel pristojnosti za nadzor, ali program spoštuje v zakonu zapisana načela nepristranskosti in objektivnosti. Določba o tem je preprosto izginila, pooblastila za nadzor pa zakon tudi ni prenesel na koga drugega.

Drugače povedano, o tem, ali morda kršijo zakonska načela, bodo od zdaj presojali le še novinarji in uredniki v svojem zaprtem mehurčku. Novi zakon jim omogoča, da njegova načela avtonomno in neodvisno kršijo, kadar se jim zahoče.

Novi zakon ukinja nadzor nad finančnim poslovanjem

Seveda je tudi racionalno, pregledno in zakonito poslovanje RTV v javnem interesu. Do zdaj je za to skrbel nadzorni svet, ki je imel poleg splošne pristojnosti nadzora poslovanja tudi izrecne pristojnosti za nadzor zakonitosti ter za pregled poslovnih knjig in periodičnih obračunov. Imel je tudi možnost zavrniti finančne načrte in letna poročila.

Novi zakon nikomur več ne daje pristojnosti za nadzor zakonitosti poslovanja RTV. Po novem finančni odbor tudi ne bo več imel obveznosti pregleda poslovnih knjig in periodičnih obračunov, o finančnih načrtih in letnih poročilih pa bo lahko podal le svoje mnenje. Potrjeval jih bo svet, v katerem pa ne bo nobenega finančnega strokovnjaka.

Se pravi, tako kot s programom bodo tudi z denarjem lahko v prihodnje delali povsem po domače.

Bajke in povesti o depolitizaciji

Ključni marketinški slogan novega zakona je seveda depolitizacija. To naj bi dosegli tako, da članov sveta RTV ne bodo več imenovali poslanci, ampak tako imenovani "pooblaščeni predlagatelji".

Med temi predlagatelji je nekaj takšnih, ki jih imenuje državni zbor – varuh človekovih pravic, informacijski pooblaščenec, nacionalni svet za kulturo. Tu torej ne gre za depolitizacijo, ampak samo za njen prenos s poslancev na tiste, ki jih poslanci imenujejo. Potem so tu še svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja, ki ga imenuje vlada, ter Olimpijski komite Slovenije in Slovenska akademija znanosti in umetnosti, ki sta finančno tudi precej odvisna od vsakokratne politike. Resnično neodvisne so morda le organizacije invalidov in manjšin ter verske skupnosti.

Depolitizirani bodo torej v resnici samo štirje od trinajstih zunanjih članov novega sveta RTV. Vsi ti so člani že po veljavnem zakonu in za takšno depolitizacijo ga res ni bilo treba spreminjati.

V redu, ampak takšne RTV res ne morem več gledati, zato bom glasoval za

Če tako razmišljate, vas razumem. Verjamem, da bi ob ponedeljkih zvečer raje še naprej gledali osivelega hipija kot pa nerodnega simpatizerja SDS. Tudi verjamem, da bi bili bolj mirni, če vam v Utripu ne bi kdaj pa kdaj povedali kakšnih neprijetnih resnic, o katerih nočete nič slišati ali vedeti. Verjamem tudi, da imate nove obraze radi samo v politiki, ne pa pri vodenju Dnevnika ali Odmevov. Človek se pač navadi.

Težava je zgolj v tem, da če boste zaradi tega svojega osebnega okusa glasovali za zakon, ki je skoraj zagotovo neustaven in ki temelji na političnih ocenah programa RTV, niste nič boljši od tistih, proti katerim ste glasovali 24. aprila. V resnici niste glasovali za svobodo, ampak ste samo izbrali človeka, ki vam je manj zoprn in mu zato lažje dopustite, da vam jo jemlje in vas ima pri tem za norca.

Kolumne izražajo stališča avtorjev in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva Siol.net.