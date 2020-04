Državni udar Čeferina in Pečečnika

Po smučarjih iz Italije, ki so se s počitnic vračali okuženi, zdaj medije pretresata Joc Pečečnik ali Aleksander Čeferin. Pečečnik je bil nekoč lastnik nogometnega kluba Interblock, iz Kitajske pa zadnje dni polni državne zaloge mask in medicinske opreme v času, ko je povsod dramatično primanjkuje in se zanjo spopadajo najmočnejše države in podjetja. V medijih je to že sprožilo ugibanja o neetičnosti in koruptivnosti Pečečnika in naših ministrov. Burno pa je bilo tudi, ko je šef evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin v intervjuju za športni tednik vlado kritiziral, da bi morala bolj bodriti ljudstvo, ki ždi doma.

Aleksander Čeferin je pred tem posredoval pri Jacku Maju, da je država od podjetja Alibaba dobila 300 tisoč mask. Za državo to ni veliko. Joc Pečečnik pa je pripeljal veliko več. A ne zastonj. In še pohvalil se je, da jih je skoraj ukradel. Pri Čeferinovem posredovanju v medijih ni bilo veliko puščic, kakršne so ti usmerili v Pečečnika. Čeferin je iz znane odvetniške družine, njegov brat Rok je ustavni sodnik, povrhu je šef mogočne nogometne organizacije.

Za umirjenost velikih medijev pri Čeferinu pa je bil še dodaten razlog. Vladi je Čeferin očital preveč ostrine, kar že nekaj časa ponavljajo stranke, ki so po odstopu Marjana Šarca pred mesecem izgubile oblast. Čeferin pa je nasvete Jelku Kacinu in Janezu Janši, naj bodrita ljudstvo, izrekel v času, ko je mogoče več sproščenosti in nekaj popuščanja. Krivulja rasti okužb in smrti pri nas ni več tako strašna kot na začetku. V nogometu in življenju sta motivacija in cilj pomembna stvar. Če bi spet delali zobozdravniki, pa bi lahko videli tudi kak zdaj skrit nasmeh več.

Prebledeti bi morali Šarec, Židan in Mesec

Nikakor pa še ni čas za novo smučanje v Italiji, ki si ga je zadnja med politiki privoščila poslanka LMŠ Andreja Zabret, ko so tam smučišča že zapirali, in zaradi tega potem ni mogla glasovati proti ministrski ekipi Janeza Janše (SDS).

Ples s hudičem šele začenjamo. Janša si zanesljivo ne želi, da bi se mu po nasvetu opozicije ali Čeferina zgodilo, kar se je Donaldu Trumpu, ki so mu obveščevalci nekoč nadeli kodno ime mogul. Trump je ljudstvo bodril, kako bo zagnal državo in kako si želi, da bi bile cerkve v ZDA za veliko noč že polne. V resnici pa so zdaj polne hladilnice trupel, krste zakopavajo celo množično kot po kakšni vojni, veliko noč pa bo velika večina ljudi preživela doma. Kot tudi pri nas.

Tudi zaradi tega, ker je Čeferin govoril v sozvočju z domačo opozicijo, so ga mediji, večina je že dolgo v precej konfliktnem odnosu z desnico in še posebej Janšo, dvignili na naslovnice. Slikali so ga kot nov obraz, ki se bo podal na volitve, da bi levi sredini povrnil nesrečno izgubljeno oblast. Ob tej podobi bi morali prebledeti Marjan Šarec (LMŠ), Dejan Židan (SD), Luka Mesec (Levica) in Alenka Bratušek (SAB), ki jim na zadnjih volitvah ni uspelo zmagati, pozneje pa so zakockali oblast, ki so jo prevzeli kljub zanje slabemu razpletu na volitvah.

S Čeferinom so jim mediji pokazali, da jih lahko hitro odpihne. Kot se je v preteklosti na levi voditeljem zgodilo že velikokrat. Že vse od bolezni in smrti Janeza Drnovška imajo velike težave, kako najti politika, ki bi na vrhu zdržal vsaj eno celo sezono.

Doslej ga še niso našli.

Celo šport ne pomaga. To je ugotovil zdaj že nekdanji šef DeSUS Karl Erjavec, ki mu fotografiranja s košarkarskimi zvezdniki iz ZDA niso prinesla volivcev. Še manj razglasitev koalicije proti Janši z Zoranom Jankovićem, ki se tudi rad fotografira s športniki. Erjavec je te dni dobil prvo nadomestilo, ki pripada nekdanjim funkcionarjem, če si ne morejo najti novih služb.

V športu pa bo še nekaj časa podobno hudo, ker tudi tam zdaj ni tekem in s tem denarja za klube in igralce. To bo težava, ki jo bo za nogometaše moral reševati Čeferin, ki je za svoje delo bolje plačan kot tukajšnji premier in vsi ministri v seštevku.

Nogomet je del življenja v Evropi in je bil zato tudi del širjenja epidemije v Italiji in Španiji. Župan Bergama Georgio Gori je menil, da je bila tekma med Atalanto in Valencio, na kateri je bilo 44 tisoč navijačev, biološka bomba. Oblasti je niso ustavile. Tudi Čeferin ne. Nihče ni vedel, kako resno je.

Smo pa pozneje v Ljubljani zadnji hip odpovedali vsaj koncert Andrea Bocellija, na katerega so že pripotovali številni tudi iz Italije. Dileme o krivdi so pri množičnih prireditvah podobne, kot so pri zdravnikih in drugih, ki so se v Slovenijo vračali s smučanja v Italiji, oblast pa je od njih, čeprav je bilo znano, da je tvegano, zahtevala, da morajo, dokler ne kažejo znakov bolezni, v službah zdraviti ljudi in iti tudi v domove za ostarele.

Več kot tretjina vseh uradno potrjenih okuženih v Sloveniji so danes starostniki in zaposleni v teh domovih. Ko gre za smrti, je delež še večji. Že ves čas imamo veliko okuženih v zdravstvu.

Tudi v ljubljanski porodnišnici je bilo že v preteklosti več okuženih zaposlenih, v tem tednu pa so v skafandrih spremljali tri porode okuženih mamic.

Policijska ali pametna država?

Čeferinova kritika, da je vlada preostra in da premalo bodri in hvali ljudstvo, ni bila kaj res hudega. Vlado, ki šele prevzema oblast, tu prostodušno obtožujejo celo, da uvaja diktaturo, ko se trudi, da bi omejila prihode migrantov čez mejo iz Hrvaške, ali ko poskuša najti rešitve, kako bi s pomočjo pametnih telefonov in moderne komunikacijske infrastrukture, ki jo imamo, omejevali širjenje virusa, da bi se čim večji del skupnosti čim prej vrnil v normalnost.

Ocene, da nadzor meje ali pametni telefoni in moderna tehnologija vodijo v policijsko državo in diktaturo, so primer neumnega širjenja strahu. Točno obratno je res. Če država in ljudje v njej ne bomo pametni in si ne bomo pomagali z vsem, s čimer si lahko, bo alternativa delo za policijo. A to ne bo policijska država, ki smo jo z volitvami skupaj z diktaturo ukinili pred 30 leti, pred katero nas strašijo. Da uvajajo diktaturo, podtikajo tistim, ki so jo pred desetletji pomagali ukiniti.

Posledica, če ne bomo pametna država, ne bo diktatura. Lahko pa je tisto, kar vidimo na posnetkih iz Italije, Španije in Francije, ko policisti preprečujejo gibanje ljudi, vojaki pa odvažajo trupla.

Pametnih rešitev za omejevanje epidemije in za ukrepe, če se razširi, s pomočjo telefonov in modernih komunikacijskih in informacijskih sistemov ne iščemo le pri nas. To počne večji del modernega sveta. Po razvitih azijskih državah številne evropske države iščejo izhod tudi v to smer. Zbudila se je tudi že Evropska unija kot celota. Velikanski tehnološki podjetji Apple in Google pa sta se, da bi pomagali, povezali.

Zanesljivo tega ne počnejo zato, da bi uvedli policijsko državo ali diktaturo.

Cilj je, da bodo spet delovala podjetja, da bodo službe, bari, nogomet in da bomo lahko smučali na Pohorju, v Kranjski Gori, na Krvavcu in drugod.

Da bomo skupaj.