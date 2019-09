Zgodovinska odločitev: razveljavljen razpis davčne uprave za avtomobile

Državna revizijska komisija je razveljavila razpis za servisiranje, vzdrževanje in popravilo 250 službenih avtomobilov, ki ga je v začetku poletja objavila Finančna uprava (Furs).

To je storila zato, ker je ocenila, da Furs ni ravnal v skladu z zakonom o javnih naročilih. Poročali smo že, da so razpisni pogoji dovoljevali prijavo le pooblaščenim serviserjem znamk Citroën, Opel, Škoda, Renault in Volkswagen. S tem so močno omejili krog morebitnih ponudnikov, zaradi česar bi lahko Furs servisiranje voznega parka plačeval dražje. Agencija za varstvo konkurence je zaradi tega zahtevala razveljavitev razpisa, a ji Furs ni ugodil.

Zdaj je agenciji, ki jo vodi Andrej Matvoz, dala prav državna revizijska komisija. V sklepu je zapisala, da:

zahteva za izključno pooblaščene serviserje "ne temelji na objektivno utemeljenih okoliščinah in potrebah naročnika",

takšna zahteva onemogoča sodelovanje neodvisnim serviserjem, s čimer je v nasprotju s cilji iz uredb Evropske komisije, in

da je Furs ravnal v nasprotju z javnim interesom.

Zakaj gre za pomembno odločitev

Odločitev državne revizijske komisije (njen predsednik je Samo Červek) je pomembna zaradi dveh razlogov. Prvič, nakazala bo prakso na prihajajočih razpisih v javni upravi in državnih podjetjih. Razpis s podobnimi pogoji, ki so jih državni revizorji označili za nezakonite, je pred časom na primer objavila Pošta Slovenije.

In drugič, odločitev državne revizijske komisije sovpada z izbiranjem novega direktorja Fursa. Čeprav se dosedanja direktorica Jana Ahčin znova poteguje za položaj, se ji v neuradnih krogih že do zdaj ni pripisovalo velikih možnosti za imenovanje. Epilog razpisa za servisiranje avtomobilov bi lahko pomenil, da tudi teh nima več.

Direktor AVK Andrej Matvoz Foto: Državni zbor

AVK: Jamstvo velja tudi pri nepooblaščenih serviserjih

Kot smo poročali, je bilo iz posameznih pojasnil Fursa po objavi razpisa je mogoče tudi sklepati, da se izogibajo uporabi nepooblaščenih serviserjev, češ da bi lahko izgubili jamstvo za vozila. To ni res, saj uredba Evropske komisije že od leta 2010 predpisuje, da se mora pod določenimi pogoji tovarniško ali pogodbeno jamstvo ohraniti, četudi servisa ne opravi pooblaščeni servis.

Na to so v zadnjih mesecih glasno opozarjali tudi na AVK, ki že dlje časa preverja anomalije na slovenskem trgu avtomobilskih servisov. Maja letos je objavila izsledke raziskave, ki je ugotovila številne nepravilnosti na področju jamstev. Kar polovica pooblaščenih trgovcev z vozili ima tako dvoumno zapisane pogoje za uveljavljanje jamstva, to pa pri potrošnikih ustvarja zmedo, zaradi katere si avtomobila ne upajo servisirati drugje kot pri pooblaščenem serviserju.