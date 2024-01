Tesla začasno ustavlja proizvodnjo v Nemčiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla začasno ustavlja proizvodnjo v tovarni v bližini Berlina. Zaradi napadov na ladje v Rdečem morju tovarna ne more dobiti delov, ki jih potrebuje za delovanje. Prekinitev dela naj bi trajala dva tedna.

Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla bo za dva tedna prekinil večino proizvodnje avtomobilov v svoji tovarni v bližini nemške prestolnice Berlin, so po poročanju Deutsche Welle sporočili iz družbe v četrtek.

"Zaradi pomanjkanja sestavnih delov smo prisiljeni prekiniti proizvodnjo vozil v tovarni Gigafactory Berlin-Brandenburg med 29. januarjem in 11. februarjem, z izjemo nekaj podpodročij," so dejali v izjavi za javnost.

Pomanjkanje komponent je posledica sprememb na ladijskih poteh, ki jih je povzročila kriza v Rdečem morju, kjer jemenski hutiji napadajo ladje v znak solidarnosti s palestinsko militantno islamistično skupino Hamas.

"Oboroženi spopadi v Rdečem morju in s tem povezani premiki transportnih poti med Evropo in Azijo prek Rta dobrega upanja prav tako vplivajo na proizvodnjo v Grünheideju," so pojasnili v Tesli.

Vse več družb poroča o zamudah

Tesla je prvo podjetje, ki je napovedalo prekinitev proizvodnje zaradi motenj. So pa številna podjetja, vključno z Geelyjem, drugim največjim proizvajalcem avtomobilov na Kitajskem po prodaji, in švedskim pohištvenim velikanom Ikeo, opozorila na zamude pri dobavah.

Napadi hutijev so prisilili vodilne svetovne ladjarske družbe k preusmeritvi prometa iz Sueškega prekopa, ki sicer predstavlja najhitrejšo pomorsko pot iz Azije v Evropo. Predstavlja tudi približno 12 odstotkov svetovnega pomorskega prometa.

Ladijski velikani, kot sta Maersk in Hapag-Lloyd, svoja plovila pošiljajo na daljše in dražje plovbe okoli Rta dobrega upanja v Južni Afriki, kar doda približno deset dni k prevozom v severno Evropo in za približno milijon dolarjev dodatnega goriva.

"Znatno daljši transportni časi ustvarjajo vrzel v dobavnih verigah," pojasnjujejo v Tesli. Podjetje od marca 2022 proizvaja električne avtomobile v Grünheideju pri Berlinu, kjer je zaposlenih okoli 11.500 ljudi.