Tesla bo v Evropi in tudi Sloveniji ponudila novo različico modela Y, ki prinaša kombinacijo večje baterije in pogona na en par koles, kar zagotavlja največji doseg med vsemi modeli Y.

Tesla se bo v Evropi na trg podala z novo različico modela Y. Ta je bil lani najbolje prodajani model na celotnem trgu, kar pa bodo Američani letos težko ponovili. Nova različica modela Y prinaša vmesno stopnjo med vstopnim modelom RWD (zadnji pogon) in različico long range (večja baterija, dvojni elektromotor).

Združuje namreč večjo baterijo, kjer je neuradna kapaciteta 77 kilovatnih ur (osnovni model ima kapaciteto 57 kWh) in ohranja pogon le na zadnji kolesi.

Teoretični doseg povečan za 45 kilometrov, kar stane tri tisočake

To v primerjavi s štirikolesno gnanim avtomobilom zmanjša porabo do dveh kilovatnih ur na sto prevoženih kilometrov. Za razliko od RWD pa dodatek večje baterije prinaša drug tip baterije, torej ne LFP, temveč NCM. To zahteva tudi drugačen voznikov pristop do polnjenja. Baterije LFP je prek hitrih polnilnic DC priporočljivo polniti do sto odstotkov, baterije NMC do 80 odstotkov.

Posledično ima po standardu WLTP taka tesla med vsemi modeli Y največji doseg, in sicer do 600 kilometrov. Pri osnovnem RWD je doseg po WLTP do 455 kilometrov, pri različici long range pa do 533 kilometrov.

Vmesna različica bo od osnovne dražja za štiri tisoč evrov, tri tisočake pa bo cenejša od različice long range. Tako bo novi model tudi razbil razliko sedmih tisočakov med različicami RWD in long range.