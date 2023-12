Izstrelek zadel nemško tovorno ladjo v Rdečem morju

"Vemo, da je nekaj, kar je bilo izstreljeno z območja Jemna, ki ga nadzorujejo Hutiji, zadelo tovorno ladjo. Plovilo je bilo poškodovano, poročajo tudi o požaru," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal ameriški obrambni uradnik.

A German container ship was attacked in the Red Sea off the Yemen coast, according to a spokesperson from the operating company Hapag-Lloyd. It said a shot by an unknown projectile damaged the Liberian-flagged vessel 'Al Jasrah'. No injuries were reported.https://t.co/7YA1GpJ6v9