Vas skrbi za službo? Upoštevajte zlata pravila.

1. Spoštujte navodila delodajalca, saj ste jih po pogodbi o zaposlitvi dolžni spoštovati.

Ena izmed temeljnih opredelitev delovnega razmerja je ta, da v delovnem procesu delavec ravna v skladu z zahtevami in navodili delodajalca ter vestno opravlja delo. Neupoštevanje teh navodil je lahko razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov in celo odškodninska odgovornost delavca. Taka odpoved pa ima lahko negativne posledice vsaj v krajšem odpovednem roku (15 dni) in v tem, da pri tej odpovedi delavec nima pravice do odpravnine.

2. Uveljavljanje nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov je vedno mogoče po sodni poti.

Če menite, da vam je bila pogodba o zaposlitvi neupravičeno/nezakonito odpovedana (če menite, da potreba po delavcih ni bistveno upadla), je zoper odločitev delodajalca vedno mogoče zahtevati sodno varstvo pred pristojnim delovnim in socialnim sodiščem, in sicer v 30 dneh od dneva vročitve odpovedi.

3. Možnosti izredne zaposlitve v primeru neizplačila plače, nezagotavljanja dela ali varnosti pri delu.

Če vam delodajalec več kot dva meseca ne zagotavlja opravljanja dela in vam v tem času ne izplačuje nadomestila plače, če vam več kot dva meseca sploh ni izplačal plače ali pa je izplačal bistveno zmanjšano plačo in če menite, da vam delodajalec pri delu ne zagotavlja varnosti in zdravja s preventivnimi ukrepi, imate možnost izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi brez odpovednega roka. V tem primeru vam pripadata tako odpravnina kot odškodnina.

4. Posvetujte se z delodajalcem.

Ena izmed vaših obveznosti iz delovnega razmerja je tudi obveščanje delodajalca o vseh bistvenih okoliščinah, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, in o vsaki grozeči nevarnosti za življenje, zdravje ali nastanek materialne škode. Če se ne počutite dobro, obvestite delodajalca o tem in ga poprosite za opravljanje dela od doma ali za bolniški dopust.

