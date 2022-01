To so poklici, ki so v času epidemije stopili v ospredje

Ker so nove tehnologije, digitalizacija in inovacije v središču pozornosti, delodajalci dajejo velik poudarek tistim kandidatom, ki imajo potrebna znanja in praktične delovne izkušnje, ki so potrebne za uspeh podjetja. Uspeh posameznika pa je v večji meri odvisen od njegovih znanj in veščin, ki jih je pridobil med študijem.

Foto: Getty Images

Preteklo leto je precej zamajalo trg dela. Določena področja dela so se zelo hitro razvila in pomembna so postala znanja in veščine, ki so lahko bila pred tem za podjetja postranskega pomena. Sem brez dvoma spada obvladovanje informacijske tehnologije in komunikacije. S pandemijo se je ta trend še pospešil, podjetja so postala bolj tehnološka in digitalizirana – to gibanje pa bo ostalo tudi po tem, ko se vrnemo v normalo.

Pred desetimi leti si je bilo težko predstavljati, da bo eden bolj iskanih poklicev upravljalec družbenih omrežij, vedno bolj v veljavo pa stopajo tudi znanja, povezana z optimizacijo in analizo spletnih mest, zelo "vroči" so tudi strokovnjaki, ki obvladajo spletno analitiko in uporabo podatkov. Njim pa se v času vedno večje okoljske problematike, ogrožanja (kibernetske) varnosti, ogrožanja socialnih in državniških pravic, svetovnih težav preskrbe s hrano in cepivi pridružujejo poklici oz. kadri, ki poglobljeno razumejo delovanje družbe. Priča smo temu, kako pomembna je učinkovita in jasna komunikacija, ki je bila ves čas temeljnega pomena pri spopadanju s covid-19.

Kakšne možnosti se vam ponujajo z družboslovno izobrazbo?

Pred vrati so informativni dnevi in če se odločate za študij družboslovnih smeri, je med njimi kar nekaj takšnih, ki spadajo med najbolj obetavna področja dela za letošnje leto, navajajo na spletni strani masterstudies.com, med takšne spadajo komunikologija, novinarstvo, politologija in diplomacija.

V vsakem podjetju potrebujejo tudi osebo, ki je zadolžena za komunikacijo z zaposlenimi in zunanjo javnostjo, zato imajo študenti teh smeri precejšnje možnosti zaposlitve. Inovativnost in ustvarjalnost, ki sta potrebni na področju tovrstnega dela, jim zagotavljata, da delo nikoli ni dolgočasno.

Prav tako svet potrebuje voditelje in politike, ki so se sposobni spopadati z izzivi sodobnega sveta – okoljskimi vprašanji, človekovimi in državljanskimi pravicami, socialnimi vprašanji ter drugimi sorodnimi področji. Diplomanti politoloških in obramboslovnih smeri, ki so usmerjeni v ustvarjanje boljšega sveta in so pri tem odločni, so lahko vsekakor uspešni v svetu politike.

Med zaželene kvalifikacije prihodnosti spadajo znanja s področja mobilnih komunikacij, razumevanja potrošne kulture in vedênja, podatkovne družboslovne analitike in znanja o organizacijski strukturi kadrov. Hiter tehnološki razvoj in skupno spopadanje z okoljskimi problemi ter upravljanje s človeškimi viri odpirajo nova pomembna družbena vprašanja – zato družba potrebuje družboslovke in družboslovce.

Pri odločanju za študij se predvsem osredotočite na to, kateri program najbolj ustreza vašim ciljem. Ko to ugotovite, poiščite fakulteto, ki ima takšen program za vas.

Foto: Shutterstock

Zakaj so družboslovne vede tako pomembne za poklice prihodnosti?

Izobraževanje na področju družboslovja je osnova, ki daje dobro ogrodje za prilagajanje družbe hitrim tehnološkim spremembam, ki pospešeno spreminjajo življenje vsakega posameznika in družbe.

FDV ponuja raznovrstne dodiplomske, magistrske in doktorske programe, skrbi za razvoj komunikologije, kulturologije, politologije in sociologije. Študijski programi omogočajo tudi velik delež izbirnih vsebin in povezanost s prakso. Fakulteta omogoča mednarodne izmenjave, predvsem pa sodoben študij, ki zagotavlja širok nabor aplikativnih znanj in celovito razumevanje družbenega življenja.

Dekan prof. dr. Iztok Prezelj odličnost vidi kot kot temelj delovanja fakultete, ki si mora prizadevati za najboljše izobraževanje generacij strokovnjakov in voditeljev, ki se bodo z družbenimi težavami spopadali v prihodnosti. Doseganja odličnosti pa ne postavlja pred medsebojne odnose in zdravje. Pot do nje mora biti, kot pravi, "trajnostna in uravnotežena".

V šestdesetletnem razvoju je FDV največja in najpomembnejša ustanova za znanstveno raziskovanje in poučevanje družboslovja v Sloveniji ter ustanova, ki je cenjena tudi zunaj državnih meja.

Foto: Shutterstock

