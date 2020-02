To so poklici, ki pred desetimi leti še niso obstajali

Digitalizacija in modernizacija tehnologij in procesov dela je izmaknila določena delovna mesta in hkrati naredila pot za nova. Poklici prihodnosti so zato tesno povezani s spreminjajočo se družbo in razumevanjem sodobne tehnologije. Prav zato je pomembno, da se pri izbiri študija osredotočimo na tiste, ki se že danes spogledujejo s poklici prihodnosti.

Še pred desetimi leti se nam je zdelo nepredstavljivo, da bo izmed najbolj iskanih poklicev upravljavec družbenih omrežij, vedno bolj v veljavo pa stopajo tudi znanja, povezana z optimizacijo in analizo spletnih mest, zelo "vroči" pa so tudi strokovnjaki, ki obvladajo spletno analitiko in uporabo podatkov.

Med osmimi najbolj zanimivimi poklici prihodnosti so tako poleg upravljavca družbenih omrežij tudi strokovnjak za SEO, razvijalec aplikacij in producent podkastov, navaja spletna stran masterstudies.com. Priča smo močnim družbenim spremembam, ki od nas zahtevajo stalno prilagajanje, tako v načinu življenja kot v iskanju pravih kompetenc. Nova znanja in stalno učenje ter prilagajanje sodobni dinamiki so nujni za uspeh. Še pomembnejša pa je dobra osnova znanj, ki jo lahko pridobimo s pravo izbiro študija. In čeprav se nam morda zdi, da zaradi tega novega fenomena spreminjajočih se poklicev še težje najdemo pravo študijsko usmeritev, je odločitev v resnici veliko lažja.

Področja učenja so namreč še vedno enaka: marketing, komunikacije, programiranje, izobraževanje, zdravje in transport. Potrebe po delu ostajajo v podobnih vsebinskih usmeritvah kot pred 10 ali 20 leti – spreminja se samo način dela.

Poiščite torej študij, ki ima tradicijo, zagotavlja kakovostno znanje in se spreminja skladno s spremembami v družbi.

Zakaj so družboslovne vede tako pomembne za poklice prihodnosti?

"Poznavanje družbe, razumevanje sprememb v njej, človekovo odzivanje na tehnološke, informacijske in vse druge novosti v hitro spreminjajočem se svetu so ključni, če ga želimo spreminjati na bolje, pravi prof. dr. Monika Kalin Golob, dekanja Fakultete za družbene vede (FDV) v Ljubljani, in pri tem dodaja: "Da je to mogoče in nujno, potrjujejo naši diplomanti in diplomantke. Iz dobrih študijskih temeljev so razvili kariere, zaradi katerih živijo polno ter prispevajo k razvoju in blaginji naše družbe." (vir: Kariernik, 2/2019)

FDV je največja interdisciplinarna družboslovna fakulteta v Sloveniji ter med večjimi in sodobnejšimi v Evropi. Skoraj šestdeset let obstoja predstavlja pravi temelj za zaupanje. Pravi glasniki v prid študija na FDV so predvsem diplomanti in diplomatke, ki zelo uspešno plujejo v vedno bolj zahtevnem in dinamičnem trgu dela. Ključna pri tem sta strokovno znanje in širina, ki ju pridobijo med študijem, kar omogoča hitrejšo asimilacijo v delovnem prostoru in hkrati tudi večjo prilagodljivost zahtevanemu strukturiranemu znanju.

Izobraževanje na področju družboslovja je osnova, ki daje dobro ogrodje za prilagajanje družbe hitrim tehnološkim spremembam, katere pospešeno spreminjajo življenje vsakega posameznika in družbe.

FDV ponuja raznovrstne dodiplomske, magistrske in doktorske programe. Skrbi za razvoj komunikologije, kulturologije, politologije in sociologije. Specifične in številne študijske programe krasi velik delež izbirnih vsebin in povezanost s prakso. Fakulteta omogoča mednarodne izmenjave, predvsem pa sodoben študij, ki zagotavlja širok nabor aplikativnih znanj in celovito razumevanje družbenega življenja.

Pridite na FDV – poiščite pravo znanje za poklice prihodnosti Kot utemeljiteljica družboslovja je FDV v zadnjih letih prenovila stare in uvedla nove dodiplomske ali prvostopenjske in podiplomske magistrske ali drugostopenjske študijske programe. FDV tako ponuja široko paleto univerzitetnih dodiplomskih in magistrskih študijskih programov: DODIPLOMSKI ŠTUDIJ PRVE STOPNJE: Družboslovna informatika Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti Mednarodni odnosi Novinarstvo Obramboslovje Politologija - Javne politike in uprava Politologija - Študije politike in države Sociologija Sociologija - Kadrovski menedžment Več informacij dobite TUKAJ. MAGISTRSKI ŠTUDIJ DRUGE STOPNJE: Družboslovna informatika Evropske študije Komunikologija Kulturologija - kulturne in religijske študije Mednarodni odnosi Novinarske študije Obramboslovje Politologija – analiza politik in javna uprava Politologija – politična teorija Sociologija Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja Strateško tržno komuniciranje Več informacij dobite TUKAJ.