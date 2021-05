Si želiš postati vrhunski avdioinženir ali glasbeni producent?

Oglasno sporočilo

Akademija United POP že 30 let študentom po vsem svetu omogoča napredovanje v izbrani karieri z izobraževanjem na področju glasbe, oblikovanja, mode, fotografije, menedžmenta in multimedije. Danes njihove kampuse najdemo na več kot 25 lokacijah po vsem svetu, vključno s svetovnimi metropolami, kot so Berlin, Pariz, Madrid, Amsterdam, Melbourne in Peking, od leta 2018 pa tudi v Zagrebu in Ljubljani.

Od drzne podjetniške ideje do največjega zasebnega umetniškega kampusa v regiji

Vse se je začelo leta 2008, ko je podjetni Osiječan Marin Gospić pri svojih rosnih 22 letih, potem ko je nekaj let že delal kot DJ in glasbeni producent, odprl prvo zasebno akademijo za glasbeno produkcijo na Hrvaškem - EMI Institute. Izobraževanja so sprva potekala v krogu poznanstev, sledila je selitev v Zagreb. Z leti je povpraševanje po izobraževanju s področja avdioinženiringa, glasbene produkcije in elektronske glasbe naraščalo, z njim pa je rastel tudi EMI: odprl je kampuse na Reki, v Splitu in Ljubljani. Po desetih letih prizadevanj je kakovostno delo Marina in sodelavcev prepoznal Rudiger Veith, lastnik skupine Music Support Group, katere del je tudi akademija United POP. "In tako je EMI s svojimi obstoječimi kampusi v regiji leta 2018 postal del največje blagovne znamke glede na število kampusov na področju glasbenega izobraževanja na svetu, akademije United POP," zgodbo o uspehu konča Marin Gospić, danes direktor trenutno največjega zasebnega umetniškega kampusa v regiji.

Pridružitev akademiji je prinesla razširitev obstoječega programa EMI Institute z glasbenega na druga področja, kot so oblikovanje, moda, fotografija, marketing in menedžment, pa tudi sodelovanje s prestižno University of West London.

Zakaj je izobraževanje pomembno?

Danes veliko mladih zanima glasba ali nekakšen glasbeni menedžment, dejstvo pa je, da je večina samoukov. Izhajajo iz strasti in radovednosti, a da bi bilo delo kakovostno in dobro opravljeno, mora oseba, ki ga opravlja, poznati celotno zadevo.

"Dober glasbeni producent mora poznati tehniko studiev in avdioopreme ter snemalne naprave, razumeti jedro in bistvo naprav za obdelavo zvoka, poznati način delovanja glasbenega podjetja ter imeti idejo, kako se prebiti skozi množico konkurentov in izstopati," je prepričan Gospić, nekoč tudi sam glasbeni samouk, danes pa predvsem uspešen poslovnež, ki je opisano pot prehodil. Na akademiji zato študentom, da bi jih kar se da dobro pripravili na uspešno kariero v "svetu tam zunaj", ponujajo neskončno znanje, praktično delo na najsodobnejši opremi in podporo izjemno podkovanih predavateljev. "Majhne skupine in individualen pristop omogočajo študentom, da resnično izkoristijo naše predavatelje, ki so vrhunski strokovnjaki na svojih področjih," poudari Gospić.

Med vrhunske strokovnjake, ki poučujejo Music & Sound na ljubljanskem kampusu, zagotovo spada Matej Gobec, avdioinženir, ki med drugim producira zvok za eno najbolj znanih slovenskih glasbenih skupin Laibach. Po njegovem mnenju je prednost izobraževanja na United POP v pridobitvi teoretične podlage, ki posamezniku v samem procesu dela bistveno bolj koristi kot pa izključno izkustveno znanje. "Sam sem velikokrat delal na različnih festivalih, kjer sem gostil in skrbel za tonske tehnike velikih skupin. Takrat sem imel tudi priložnost opazovati, kaj počno. Ker sem sam imel izobrazbo, sem dojemal, kaj se z njihovim zvokom dogaja. Moram reči, da sem pri ljudeh, ki so imeli leta prakse, še zmeraj videl, da počno neke stvari zelo narobe in se jim posledično zvok ne obnaša dobro. Ker pač sami niso v ozadju razumeli, kaj se z zvokom dogaja."

Poleg vrhunskih domačih velja omeniti tudi zavidljivo mednarodno mrežo predavateljev in prijateljev akademije United POP. Teh je preprosto preveč, da bi jih uvrstili v ta članek, a to so ljudje, ki so sodelovali z imeni, kot so Scorpions, Alanis Morissette, Joe Cocker, Prince, Guano Apes, Red Hot Chili Peppers ...

Možnost pridobitve diplome svetovne znane University of West London

Učni načrti akademije so zasnovani po stopnjah. Študentje se lahko odločijo za krajši tečaj in pridobitev certifikata (šest mesecev), dodiplomski študij United POP (dve leti) ali pa za podaljšani dodiplomski študij v sodelovanju z eno najprestižnejših univerz v Veliki Britaniji University of West London, ki se ponaša z alumni, kot sta glasbeni legendi Freddie Mercury (Queen) in Pete Townshend (The Who).

Če se po uspešno končanem dveletnem programu študenti odločijo za podaljšani študij pod okriljem University of West London, tretje leto njihovega izobraževanja poteka po t. i. rotacijskem sistemu, v okviru katerega imajo možnost študirati v treh evropskih kampusih: v Amsterdamu, Berlinu in Kölnu. Tovrstno podaljšanje študija študentom prinese ne samo neprecenljive izkušnje spoznavanja evropskih mest in kultur, pač pa tudi v sodobnem času vse pomembnejšo možnost ustvarjanja mednarodne mreže stikov. Ob uspešno končanem študiju jim University of West London na izbrani smeri podeli univerzitetni naziv "Bachelor of Arts".

Ljubljanski kampus študentom omogoča delo na najsodobnejši opremi

Ljubljanski kampus, ki obsega 250 kvadratnih metrov, se ponaša z dvema sodobnima učilnicama, opremljenima z računalniki Apple Mini in iMac. Vsak študent ima dostop do opreme v njegovi domeni. Študenti glasbe tako lahko vadijo in uporabljajo glasbeni studio, opremljen z monitorji sE Munro Egg in konzolo A&H GSP s 24 kanali. Študentom je na voljo tudi vrhunska zvočna oprema za procesiranje zvoka, pa tudi raznolika glasbila, ki jih lahko uporabljajo za vaje ali snemanje.

Na slovenskem kampusu se že rojevajo mlade zvezde

Čeprav ljubljanski kampus obstaja šele dve leti, njihovi študenti že uspešno posegajo v slovensko in širšo umetniško sceno. Ena takih je zagotovo Špela Jezovšek, bolj poznana pod umetniškim imenom Stella. Ta nasmejana 21-letnica, ki jo mnogi najverjetneje poznate z odrov finala predevrovizijskega izbora Ema Freš, je pred kratkim izdala svoj debitantski album z naslovom Ta neki neki, na katerem se skrivajo celo pesmi v japonskem jeziku. Stella pa je tudi med nominiranci v kategoriji Novinec leta za glasbene nagrade zlata piščal 2021. Drugo izstopajoče dekle, o katerem se že govori in se bo v prihodnje zagotovo govorilo še več, pa je Kim Begovič, 21-letna Mariborčanka, favoritinja na Emi 2019, odločena, da zgradi mednarodno kariero. Z znanjem in izkušnjami, ki jih je pridobila na akademiji United POP, je prav gotovo na dobri poti.

Naročnik oglasne vsebine je United POP.