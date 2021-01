Kako izbrati študij, ki že danes izobražuje za poklice prihodnosti?

Oglasno sporočilo

Poiščite študij, ki ima tradicijo, zagotavlja kakovostno znanje in se spreminja skladno s spremembami v družbi. Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani (UL FDV) je največja interdisciplinarna družboslovna fakulteta v Sloveniji ter je med večjimi in sodobnejšimi v Evropi. Šestdeset let obstoja predstavlja pravi temelj zaupanja. Pravi glasniki kakovosti študija na FDV so predvsem diplomanti in diplomatke, ki zelo uspešno plujejo na vedno bolj zahtevnem in dinamičnem trgu dela. Ključna pri tem sta strokovno znanje in širina, ki ju pridobijo med študijem, kar omogoča hitrejšo prilagoditev v delovnem prostoru in hkrati tudi večjo prilagodljivost zahtevanemu strukturiranemu znanju.

Izobraževanje na področju družboslovja je osnova za prilagajanje družbe hitrim tehnološkim spremembam, ki pospešeno spreminjajo življenje vsakega posameznika in družbe.

Še pred desetimi leti se nam je zdelo nepredstavljivo, da bo med najbolj iskanimi poklici na primer upravljavec družbenih omrežij, vedno bolj v veljavo pa stopajo tudi znanja, povezana z optimizacijo in analizo spletnih mest, zelo "vroči" pa so tudi strokovnjaki, ki obvladajo spletno analitiko in uporabo podatkov.

Med osmimi najbolj zanimivimi poklici prihodnosti so tako poleg upravljavca družbenih omrežij tudi strokovnjak za SEO (optimizacija spletnih strani), razvijalec aplikacij in producent podkastov, navaja spletna stran masterstudies.com. Hitre družbene spremembe od zaposlenih zahtevajo stalno prilagajanje in novo znanje. Stalno učenje in prilagajanje sodobni dinamiki sta nujna za uspeh. Še pomembnejša pa je temeljita izobrazba , ki jo lahko pridobimo s pravo izbiro študija. In čeprav se nam morda zdi, da zaradi hitro spreminjajočih se poklicev še težje najdemo pravo študijsko usmeritev, je odločitev v resnici veliko lažja.

Foto: Getty Images

Med zaželene kvalifikacije petih šele nastajajočih služb prihodnosti spadajo znanja s področja mobilnih komunikacij, razumevanja potrošne kulture in vedênja, podatkovne družboslovne analitike in znanja o organizacijski strukturi kadrov. Tehnološki razvoj odpira nova pomembna, celo usodna družbena vprašanja – zato družba potrebuje družboslovke in družboslovce.

Posodobljena znanja v novi shemi 3+2

Foto: Getty Images

"Poznavanje družbe, razumevanje sprememb v njej, človekovo odzivanje na tehnološke, informacijske in vse druge novosti v hitro spreminjajočem se svetu so ključni, če ga želimo spreminjati na bolje. Da je to mogoče in nujno, potrjujejo naši diplomanti in diplomantke. Na podlagi dobrih študijskih temeljev so razvili kariere, zaradi katerih živijo polno ter prispevajo k razvoju in blaginji naše družbe," pravi prof. dr. Monika Kalin Golob, dekanja Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani (UL FDV).

FDV ponuja raznovrstne dodiplomske, magistrske in doktorske programe. Po zaključku 3-letnega dodiplomskega študija bodo študenti lahko svoj študij nadaljevali na novih 2-letnih podiplomskih programih ter svoje znanje nadgradili s poglobljenim in usmerjenim magistrskim študijem. FDV skrbi za razvoj komunikologije, kulturologije, politologije in sociologije. Specifične in številne študijske programe bogati velik delež izbirnih vsebin in povezanost s prakso. Fakulteta omogoča mednarodne izmenjave, predvsem pa sodoben študij, ki zagotavlja širok nabor aplikativnih znanj in celovito razumevanje družbenega življenja.

Pridite na FDV – poiščite pravo znanje za poklice prihodnosti Kot utemeljiteljica družboslovja je FDV v zadnjih letih prenovila stare in uvedla nove dodiplomske in magistrske študijske programe. DODIPLOMSKI ŠTUDIJ PRVE STOPNJE: Družboslovna informatika Komunikologija – Medijske in komunikacijske študije Komunikologija – Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi Kulturologija – Študije kultur in ustvarjalnosti Mednarodni odnosi Novinarstvo Obramboslovje Politologija – Javne politike in uprava Politologija – Študije politike in države Sociologija Sociologija – Kadrovski menedžment Več informacij dobite TUKAJ. MAGISTRSKI ŠTUDIJ DRUGE STOPNJE: Družboslovna informatika Evropske študije Komunikologija – Medijske in komunikacijske študije Kulturne študije Mednarodni odnosi Novinarstvo Obramboslovje in varnostne študije Politologija – Politična teorija, globalizacijske in strateške študije Politologija – Primerjalne javne politike in uprava Sociologija – Menedžment človeških virov, znanja in organizacij Sociologija Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi Več informacij dobite TUKAJ.

Foto: Getty Images V naravi nekaterih stvari ne moreš spremeniti. V družbi lahko marsikaj. Odloči se za študij družboslovja na FDV! Sodobne vsebine, interaktivni učni pristopi, sodelovanje s prakso, individualno delo, mednarodne izmenjave na najuglednejših univerzah v več kot 40 državah sveta in še mnogo več. Ne zamudite informativnih dni na FDV 12. in 13. februarja, kjer boste izvedeli vse o študiju na FDV. Več informacij o študiju na Fakulteti za družbene vede.

Naročnik oglasnega sporočila je Fakulteta za družbene vede.