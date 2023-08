Sosedovi psi vseskozi lajajo. Kaj zdaj?

Naša hiša se drži skupaj s sosedovo, in sicer ob cesti, ki pelje skozi naselje, dvorišče pa je ločeno z ograjo. Sosedi so pripeljali najprej enega psa, nato še enega. Oba sta v ograji. A skoraj neprekinjeno lajata. Prosil sem, da psa umirijo. Najprej me je lastnik vprašal, kaj naj stori, a čez čas, ko se to ni nehalo in sem ga ponovno opozoril, pa me je že obdolžil, da jih celo dražim. Psi so se zdaj nekoliko umirili in lajajo le, ko sosedovih ni doma, torej celo dopoldne, ko so v službi, lahko tudi zvečer, ko jih ni doma – npr. zadnjič do 23. ure. Vedno pa lajajo, ko grem na balkon, pometat dvorišče ali se usedem na klop pred hišo. Lajajo skoraj na vse mimoidoče, lajajo ponoči, ko gre kdo po ulici mimo hiše. V teh vročih dneh ne morem ponoči zračiti in hladiti hiše. Vrata moram imeti zaprta. Sprašujem, kaj lahko sploh storim? Na policiji so mi rekli, da ne morejo storiti ničesar. Vse skupaj postaja nevzdržno. Moti tudi ostale sosede.

Miro V.