Sosedova smreka ji je ob neurju uničila streho. Kaj pa zdaj?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob neurju je s sosednje parcele na mojo hišo padla mogočna smreka in mi uničila streho. Soseda sem pred več kot pol leta opozorila, da se to utegne zgoditi, in ga prosila, naj smreko odstrani. Kakšen je zdaj nadaljnji postopek glede povračila škode? Ali odgovornost za škodo nosi sosed?

Anamarija K.