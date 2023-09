Profesorica ga je negativno ocenila. Bi lahko prekršila pravilnik?

Profesorica v gimnaziji me je negativno ustno ocenila, češ da na podlagi šolskih pravil ocenjevanja znanja nisem želel odgovarjati (zasebne okoliščine so me močno ovirale med pripravo na spraševanje). A seznanitve z ustno oceno ni izvedla takoj po ocenjevanju (18. člen Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah) in ni je izvedla na enak način kot pri sošolcih. Prišla je v razred k drugemu predmetu, z ravnateljico, zelo ponižujoče manifestirala negativno oceno pred razredom in razglabljala o mojih zasebnih argumentih. Je kršila kakšno od mojih ustavnih pravic? Bi morala upoštevati določbo tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah? Je šlo tu za kakšno kaznivo dejanje, npr. kršitev enakopravnosti?

Peter B.