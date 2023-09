Po plačilu are je ugotovil, da kupuje ponaredek. Prodajalec pa se izmika.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred časom sem dal gotovinsko aro v višini cene za nakup strešnega šotora in kamping-boxa v kompletu. Prodajalec je bil fizična oseba, oglas sem našel na spletu. Ko sem želel kupiti še strešni nosilec za omenjeni šotor pri uradnem prodajalcu, se je izkazalo, da je šotor ponaredek. Od prodajalca, ki sem mu dal aro, sem želel dobiti dokazila, da je šotor originalen, saj je bila tudi cena temu primerna. Ker tega ni bil zmožen dokazati, sem odstopil od nakupa. Zahteval sem vračilo are, a se on s tem ne strinja. Zgovarja se na načelo "videno – kupljeno". Počutim se ogoljufanega – kaj lahko storim? Rado L.