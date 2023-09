Ob poplavah ji je občina porušila smreke in grmičevje. Kdo naj plača škodo?

Ob zadnjih poplavah mi je občina Braslovče brez moje vednosti in soglasja porušila smreke in okrasno drevje pri moji počitniški hišici ter tik ob njej naredila široko cesto z bagrom in zdaj po moji parceli vozijo tovornjaki, češ da je to višja sila zaradi poplave, ker ne morejo priti drugače do hiš, ki si bile poplavljene. Moja počitniška hišica je bila tudi do polovice v vodi, ni pa voda porušila smrek in okrasnega grmičevja, tako da je škoda zdaj veliko večja. Prosila bi vas za pravni nasvet, Zdenka D.

Pravnik na dlani odgovarja:

Spoštovana gospa Zdenka, naj vam najprej pojasnimo pravni pojem višja sila. Največkrat se uporablja v pogodbenem pravu in ga ureja tudi obligacijski zakonik. Višja sila pomeni, da je za škodo odgovoren zunanji vzrok, ki je neodvisen od volje in vpliva stranke in je nepričakovan ter nenaden in se mu ni bilo mogoče izogniti ali ga odvrniti. Tak vzrok so bile tudi poplave.

153. člen obligacijskega zakonika v prvem odstavku določa, da je imetnik prost odgovornosti, če dokaže, da škoda izvira iz kakšnega vzroka, ki je bil izven stvari in njegovega učinka ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti.

Obligacijski zakonik določa tudi, kaj je škoda, in sicer v prvem odstavku 132. člena, ki pravi – škoda je zmanjšanje premoženja (navadna škoda), preprečitev povečanja premoženja (izgubljeni dobiček), pa tudi povzročitev telesnih ali duševnih bolečin ali strahu drugemu ter okrnitev ugleda pravne osebe (nepremoženjska škoda).

V primeru poplave, ki je bila žal zelo obsežna, je občina Braslovče delovala po načelu samopomoči, ki je dovoljena za primere odvrnitve neposredne nevarnosti, če je to nujno. In če način odvračanja kršitev ustreza okoliščinam, v katerih nastaja nevarnost, je šlo za to, da je bilo treba zaradi odvračanja večje nevarnosti priti do objektov, ki jih je poplavljalo.

Obligacijski zakonik tudi pravi, da komur nastane škoda pri tem, ko se odvrača škodna nevarnost, ima pravico od tistega, ki je nevarnost odvračal, do povrnitve škode.

Lahko torej sklenemo, da je občina Braslovče delovala zakonito, saj je odvračala veliko nevarnost zaradi poplav. Prav tako pa je jasno, da ste upravičeni do pravične odškodnine za uničeno drevje ter da je občina dolžna po koncu del vzpostaviti stanje na parceli, kakršno je bilo pred tem, ko je bila narejena dovozna cesta prek vaše parcele.

Zahtevek lahko vložite že zdaj na občino Braslovče, vendar ga bodo lahko obravnavali šele, ko bo znan konec del in potreb po vožnji čez vašo parcelo.