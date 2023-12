Leseno hiško na nezazidljivi parceli bi spremenil v bivalni objekt. Se to sme?

Imam postavljeno manjšo leseno hiško z uradnim priključkom na vodovodno in električno omrežje. Omenjeni objekt že stoji več kot 30 let na parceli, ki pa ni gradbena. Objekt je vrisan v zemljiško knjigo. Ali lahko uredim bivalni objekt in kako? Aleš J.

Pravnik na dlani odgovarja:

Gradnjo objektov in urejanje zazidljivosti ureja več zakonov in podzakonskih aktov. Najpomembnejši in osnovni je gradbeni zakon, ki pa se je v zadnjih letih kar nekajkrat spreminjal oziroma dopolnjeval. Drugi predpis, ki pride v poštev pri vašem vprašanju, je pravilnik o določanju zemljišč za gradnjo stavb.

V vašem primeru gre za nezazidljivo parcelo, na kateri pa imate zaradi okoliščin, ki nam jih niste razložili, vrisan objekt. Prav tako niste navedli površine objekta, ki pa ima vodovodni in električni priključek. Predvidevamo, da imate oba števca – za vodo in za elektriko.

Pravilnik o določanju zemljišč za gradnjo v drugem členu določa, da so zemljišča za gradnjo stavb tista stavbna zemljišča, ki so kot taka določena v občinskem prostorskem načrtu, oziroma stavbna zemljišča v okviru območij, določenih v prostorskih sestavinah dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin (v nadaljnjem besedilu: stavbna zemljišča), na katerih je gradnja stavb dejansko mogoča oziroma dopustna in jih določi občina.

V vašem primeru sicer gradnja novih objektov zagotovo ni dovoljena, saj ste napisali, da objekt stoji na parceli, ki ni gradbena.

Svetujemo vam, da najprej pridobite lokacijsko informacijo za promet z nepremičninami, ki jo dobite na oddelku za urejanje prostora v občini, kjer leži predmetna parcela. Iz lokacijske informacije bo podrobno razvidno, kakšna je namembnost parcele in kakšni posegi so dovoljeni za to parcelo.

Predvidevamo sicer, da bo na takšni informaciji za vašo parcelo napisano, da gradnja ni mogoča. Iz tega pa izhaja, da v tem trenutku bivalnega objekta na svoji parceli ne boste mogli urediti oziroma začasnega objekta ne morete spremeniti v bivalni objekt.

V takem primeru lahko na občini vložite pobudo za spremembo namembnosti parcele iz nezazidljive parcele v zazidljivo in če bo taki pobudi ugodeno, boste lahko naredili tudi bivalni objekt.