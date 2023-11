Kaj vse mora ob prodaji parcele ostati na parceli?

Prodajam kmetijsko zemljišče (delno stavbno, 47 odstotkov, in delno območje kmetijskih zemljišč, 53 odstotkov). Na zemljišču imam leseno montažno hiško (približno 3 x 3 metre), ki jo nameravam prodati ločeno. Zanima me, ali lahko to hiško posebej prodam drugemu kupcu oziroma ali jo lahko prestavim na svojo drugo parcelo, ki je ne prodajam? Ali morda obstaja zakonska podlaga, da bi moralo vse na parceli ostati, kot je bilo ob prodaji? Urška H.

Pravnik na dlani odgovarja:

prodaja kmetijskega zemljišča je nekoliko drugačna kot prodaja drugih zemljišč. Vsak lastnik, ki namerava prodati kmetijsko zemljišče (gozd ali kmetijo), je pred prodajo dolžan ponudbo za prodajo predložiti upravni enoti na območju, kjer se zemljišče nahaja.

Če je kmetijsko zemljišče na območju, kjer ima predkupno pravico država ali občina (to določa posebna zakonodaja), mora lastnik o nameravani prodaji imetnika predkupne pravice obvestiti. Ta potem lahko izda odločbo, da predkupno pravico uveljavlja ali ne. Zemljišča s tako predkupno pravico se ne prodajajo po postopku, ki ga določa Zakon o kmetijskih zemljiščih, zato objava ponudbe na oglasni deski upravne enote ni potrebna. Morate pa v primeru znanega kupca vseeno objaviti ponudbo na upravni enoti in to navesti v objavi. Če znanega kupca nimate in bo nekdo po objavi ponudbo sprejel, morate pravni posel skleniti z njim.

Ponudba mora vsebovati podatke o prodajalcu (osebno ime ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma naziv in sedež podjetja), podatke o kmetijskem zemljišču, gozdu ali kmetiji (parcelna številka, katastrska občina in površina), ceno ter morebitne druge pogoje.

Upravna enota, na območju katere leži kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija, mora ponudbo objaviti na oglasni deski in na enotnem državnem portalu eUprave. Rok za sprejem ponudbe je 15 dni od dneva, ko je bila ponudba objavljena na oglasni deski upravne enote. Če v tem času nihče ne sprejme ponudbe, mora prodajalec, če še želi prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, ponudbo ponoviti.

Napisali ste, da imate na zemljišču postavljeno majhno montažno hiško. Glede na navedene dimenzije te hiške mislimo, da gre za tako imenovani enostavni objekt, ki ne potrebuje nobenih dovoljenj po gradbenem zakonu. Kaj bo oziroma je na parceli, je vezano le na dogovor med prodajalcem in kupcem, o tem ne obstaja noben poseben predpis. Če želite, lahko torej hiško prestavite kamorkoli.