Pozdravljeni! Moje ime je Janez. Star sem 67 let. Po dopolnjenem 65. letu bi lahko bil v pokoju. Ugotovljeno pa mi je bilo, da imam samo enajst let delovne dobe in da je to premalo za izplačilo pokojnine. Kaj naj naredim? Ali naj zahtevam denar nazaj za teh enajst let plačevanja prispevkov? Ali pa doplačam za manjkajoča štiri leta, čeprav sem brez prihodkov? Ali pa je še kakšna druga možnost?

Janez S.