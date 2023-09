Dobili stoodstotni avans, nato pa bi še dvigovali ceno

Leta 2021 smo pri slovenskem podjetju kupili okna, senčila in komarnike. Pred montažo oken smo s stoodstotnim avansom plačali celotno kupnino. Dogovorjeno je bilo, da nam senčila in komarnike zmontirajo ob zaključeni fasadi, ki smo jo dokončali letos. Senčila in komarnike sicer za omenjeno podjetje dobavlja drugo podjetje, a so bili del ponudbe. Toda po končni izmeri so nam iz podjetja poslali poziv k doplačilu zaradi 32-odstotnega dviga cen materiala za senčila v teh dveh letih. Si lahko ponudnik to dovoli kljub temu, da je bil ves čas gradnje obveščen o stanju na objektu in ni ne pisno ne ustno opozoril na podražitve, da v njihovih pogojih poslovanja ni z besedo omenjeno, da lahko glede na razmere na trgu uporabijo takšne zahteve, in da niti v ponudbi niti ustno ni bil določen noben rok, v kolikšnem času bi morali opraviti montažo? Mar ne bi moral ponudnik svojemu podizvajalcu prav tako plačati avansa za material že na začetku, ko je od nas dobil denar tudi za ta namen in ko so bile cene materiala še takšne, kot so nam jih obračunali na plačani ponudbi?

Pravnik na dlani odgovarja:

Iz vašega vprašanja izhaja, da ste opravili predplačilo po ponudbi za ves naročeni material – okna, senčila in komarnike. Od plačila do izpolnitve naročila je minilo več let, in sicer ker je bila vaša novogradnja končana kasneje. Vgradili so vam okna, senčil in komarnikov pa še ne.

Glede same cene in ponudb je poslovna navada, da se ponudba sprejme takrat, ko jo potrdita obe stranki. Vaše potrdilo je bilo plačilo, ali je prišlo do potrditve s strani prodajalca, pa niste napisali. Prav tako niste napisali, ali ste prejeli in podpisali kakšno pogodbo. Poslovna praksa prodajalca oken in podizvajalca za senčila ter komarnike v tem primeru na vaš posel nima vpliva. Vsekakor bi bilo priporočljivo, da proizvajalec oken vse ostalo, za kar se vam je zavezal ob dogovoru, tudi naroči in plača.

Običajno imajo proizvajalci ali prodajalci splošne pogoje poslovanja, v katerih je navedeno, kako se naročilo potrdi in kakšne so pravice glede morebitne spremembe cen. Če niste imeli na ponudbi navedeno, da si prodajalec pridržuje spremembo cene brez predhodnega opozorila, potem prodajalec oziroma proizvajalec te pravice nima.

Razmerja med kupcem in prodajalcem oziroma proizvajalcem ureja tudi zakon o varstvu potrošnikov. Ta v 31. členu, ki govori o plačilu denarne obveznosti, določa, da je denarna obveznost potrošnika, ki se plačuje preko banke, plačana z dnem, ko je bil dan nalog banki za plačilo.

34. člen tega zakona pa določa, da je druga stranka ob prejemu predplačila ob dobavi blaga dolžna plačati potrošniku obresti od plačanega predplačila po obrestni meri, po kateri se obrestujejo hranilne vloge, vezane za tri mesece.

Iz navedenega lahko ugotovimo, da vam, če na ponudbi oziroma računu ni bilo navedenega pridržka glede spremembe cen, vsekakor pripadajo obresti za del plačila oziroma za vrednost nedobavljenega blaga. To je lahko izhodišče v pogajanjih za dogovor o morebitnem doplačilu oziroma višini doplačila. Ne glede na to pa še menimo, da vam mora prodajalec senčila in komarnike dobaviti, saj se je k temu zavezal s sprejemom predplačila.