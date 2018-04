V katerih občinah zaposleni zaslužijo največ

POVPREČNE PLAČE V SLOVENSKIH OBČINAH

Po podatkih statističnega urada Slovenije se je povprečna neto plača v Sloveniji v letu 2017 dvignila za dobre tri odstotke. To predstavlja praktično enkrat višjo letno rast povprečne plače kot leto prej in najvišjo po letu 2010. Glede na najvišjo rast gospodarstva po finančni krizi taka rast plače ni bila nepričakovana.

Najvišja v občini, ki rada živi nad oblaki

Lani je v Sloveniji 23 izmed 212 občin imelo povprečno plačo, višjo od povprečja za celotno Slovenijo. Med temi 23 občinami je tudi pet (Ljubljana, Novo mesto, Koper, Kranj in Nova Gorica) od skupno 11 mestnih občin.

Tako kot v letu 2016 so imeli tudi v letu 2017 najvišjo povprečno plačo v občini Cerklje na Gorenjskem. Občina s sedeži Adrie Airways, podjetja za nadzor zračnega prometa in Aerodroma Ljubljane predstavlja središče slovenske letalske panoge. V občini imajo sicer podpovprečno višino izplačane nadure in podpovprečen delež zaposlenih, ki dobijo izplačane nadure.

Na lestvico 15 občin z najvišjo povprečno neto plačo v Sloveniji se je glede na leto prej prebila občina Idrija in z nje izpodrinila občino Šentjernej. Največ je pridobila občina Štore, ki se je s sedmega pomaknila na četrto mesto. Na drugi strani so na lestvico 15 občin z najnižjimi povprečnimi plačami padle štiri nove občine: Poljčane, Mislinja, Videm in Trnovska vas. Z nje so izpadle občine Hajdina, Odranci, Turnišče in Zavrč.

Najvišja rast v občini Zavrč

Slabi polovici občin v Sloveniji je v letu 2017 povprečna plača rasla hitreje od povprečja za Slovenijo. Najbolj se je ta povečala v občini Zavrč, kjer je povprečna plača višja za skoraj četrtino. Direktorica občinske uprave Eveline Makoter Jabločnik tako rast v največji meri pripisuje uspešnosti podjetništva. Nekaj rasti gre tudi na račun deleža zaposlenih z izplačanimi nadurami. Ta se je v občini Zavrč v letu 2017 povečal za 177 odstotkov. Občina je osma glede na rast deleža.

Glede na leto prej je bila povprečna plača nižja v 14 slovenskih občinah. Najbolj se je zmanjšala v občini Trnovska vas, kjer je povprečna neto plača na letni ravni deset odstotkov nižja. Če povprečno plačo primerjamo z letom 2008, je bila ta v letu 2017 nižja v osmih občinah.

Najvišje nadure izplačujejo v občini Šempeter - Vrtojba

Povprečna bruto vrednost izplačane nadure je bila leta 2017 v Sloveniji 12,3 evra. To povprečje je preseglo 33 občin v Sloveniji, najbolj z 19 evri na plačano naduro v občini Šempeter - Vrtojba. Med 15 občinami z najvišjimi povprečnimi izplačanimi nadurami so tudi tri mestne občine, od katerih najvišje nadure plačujejo na Ptuju. Kostanjevica na Krki je občina, kjer za naduro v povprečju plačajo najmanj.

Največ jih izplačajo v občini Mežica

V občini Mežica je izplačano naduro v letu 2017 dobil skoraj vsak drugi zaposleni. Občina se je uvrstila tudi na peto mesto glede na povprečno višino izplačane nadure. V občini z dolgoletno rudarsko tradicijo je danes največji zaposlovalec Tovarna akumulatorskih baterij TAB, d. d., ki v dveh tovarnah zaposluje več kot 400 ljudi. Podjetje se uvršča med deset najuspešnejših v Koroški regiji.

Na drugi strani je najmanj, to je manj od odstotka prebivalcev občine Trnovska vas, v letu 2017 dobilo plačano naduro. Občina Trnovska vas je tudi občina, ki se ji je delež zaposlenih s plačanimi nadurami v letu 2017 najbolj zmanjšal. Na drugi strani se je delež zaposlenih z izplačanimi nadurami najbolj povečal v občini Dobje, in sicer na letni ravni za več kot 900 odstotkov.