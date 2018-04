Kako visoke so v Sloveniji pokojnine glede na povprečno plačo

Pokojnine v Sloveniji

Po podatkih OECD pokojnine v Sloveniji glede na plačo v delovni dobi ne dosegajo povprečja OECD in EU28 (25. izmed 43 držav). Pokojnina je glede na plačo v primerjavi z letom 2008 nižja skoraj devet odstotnih točk, njen delež v povprečni plači se manjša že devet zaporednih let.

V Sloveniji slabih 54 odstotkov upokojencev prejema pokojnino med 400 in 700 evri. Četrtina prejemnikov starostne pokojnine mesečno prejema med 700 in 1.000 evri bruto. Foto: Bor Slana

Pokojnine skoraj polovico nižje od plač

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je v okviru poročila o pokojninah izdelala primerjavo višine pokojnin glede na prejeto plačo med delovno dobo. Po teh podatkih povprečni upokojenec v Sloveniji prejme 57 odstotkov svoje nekdanje plače. Tudi glede na podatke Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) je povprečna neto pokojnina v Sloveniji v letu 2017 dosegla 58 odstotkov povprečne plače.

V Sloveniji nižje od povprečja OECD

Slovenci tako po podatkih OECD glede na plačo v delovni dobi prejemamo v povprečju dobrih šest odstotnih točk nižje pokojnine od povprečja v OECD in skoraj 14 odstotnih točk nižje pokojnine od povprečja EU28. Glede na plačo je pokojnina skoraj enkrat nižja kot pri Turkih, ki imajo na lestvici OECD najboljše razmerje.

V Sloveniji se upokojimo veliko prej kot v preostalih državah

Olajševalna okoliščina glede na povprečje OECD in EU28 je, da je doba za upokojevanje v Sloveniji skoraj šest let nižja od omenjenih povprečij. Vseeno je na prvem mestu Turčija z glede na plačo skoraj enkrat višjimi prejemki upokojencev in eno leto višjo mejo upokojevanja. V Indiji imajo upokojenci skoraj enake prejemke kot v času zaposlenosti in dve leti nižjo mejo upokojevanja od Slovenije.

Pokojnina glede na plačo padla deveto leto zapored

Povprečna starostna pokojnina se je v Sloveniji povečala drugo zaporedno leto, a še vedno ni dosegla povprečnih pokojnin v letih 2010 in 2011. Leto 2017 je prvo po finančni in gospodarski krizi, ko je povprečna pokojnina zrasla za več kot odstotek.

Medtem ko se je povprečna plača po letu 2008 zmanjšala le enkrat, se je povprečna pokojnina v tem obdobju zmanjšala trikrat. V tem časovnem obdobju pokojnine nikoli niso dohitele rasti plač z izjemo v letu 2013. Takrat so pokojnine glede na prejšnje leto mirovale, medtem ko je to edino leto, ko so se plače zmanjšale (padec za 0,15 odstotka).

Rezultat je vedno nižja višina pokojnine glede na višino povprečne plače. Razmerje se manjša v škodo pokojnin že deveto zaporedno leto. Povprečna starostna pokojnina je v letu 2017 glede na povprečno plačo skoraj devet odstotnih točk nižja kot v letu 2008.

Rast uživalcev pokojnin nekoliko zastala

Doba upokojevanja se je s poskusi pokojninske reforme v Sloveniji začela nekoliko zviševati, čemur lahko pripišemo tudi upočasnjeno rast števila uživalcev pokojnin.

Po podatkih ZPIZ se je razmerje med vplačniki zavarovanja in upokojenci po letu 2013 začelo zviševati v korist števila plačnikov zavarovanj. Ta sprememba padajočega trenda je posledica padanja brezposelnosti in metodologije ZPIZ, ki od leta 2014 dodatno prišteva tudi vplačnike zavarovanj iz drugih pravnih razmerij in zaposlenih v tujini.

Leta 2060 bosta za upokojenca delala manj kot dva delavca

Zaradi staranja prebivalstva je v prihodnosti pričakovati vedno več upokojencev na plačnika zavarovanj. Evropska komisija je za Slovenijo napovedala padec s štirih delovno sposobnih prebivalcev (prebivalci, stari od 15 do 64 let) na upokojenca (prebivalci, stari 65 let ali več) v letu 2013 na 1,9 delovno sposobnega prebivalca na vsakega upokojenca v letu 2060.